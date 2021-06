Paraquedista erra pouso ao invadir jogo entre França e Alemanha

ROMA, 16 JUN (ANSA) – Um paraquedista da ONG Greenpeace errou o pouso ao tentar invadir o gramado do Allianz Arena, em Munique, antes do apito inicial da partida entre França e Alemanha, pela Eurocopa. O incidente assustou as pessoas presentes no estádio, já que por muito pouco o público não foi atingido pelo indivíduo.

O objetivo da invasão era realizar um protesto contra a Volkswagen, um dos patrocinadores do duelo. Em alguns vídeos nas redes sociais, é possível ver o paraquedista perdendo o controle durante a descida e passando bem próximo aos espectadores.

Ao evitar a queda na arquibancada, o paraquedista caiu dentro do gramado e aparentemente não teve graves ferimentos. Além disso, é possível ver os defensores alemães Antonio Rüdiger e Robin Gosens trocando algumas palavras com a pessoa, que foi levada pelos seguranças.

A imprensa alemã, no entanto, informou que um técnico de iluminação ficou ferido em função do desastrado pouso do paraquedista.

A ONG Greenpeace, que foi a responsável pela ação, usou as redes sociais para pedir desculpas pelo caso.

Em campo, a França derrotou a Alemanha por 1 a 0 pela primeira rodada da Eurocopa, graças ao gol contra do zagueiro Mats Hummels. (ANSA).

Veja também