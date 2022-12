Paranaguá vê retomada da chegada de centenas de caminhões após liberação parcial de via

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 10:46 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Porto de Paranaguá, um dos principais para exportação de commodities agrícolas do Brasil, informou nesta quinta-feira que registrou a chegada de centenas de caminhões com cargas em seu pátio de triagem, após a rodovia que havia sido atingida por um deslizamento no início da semana ter sido parcialmente liberada na tarde de quarta-feira.

Após a liberação da descida em meia pista da BR-277, principal via de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, o fluxo de veículos sentido Litoral paranaense foi retomado, destacou o porto.

Nos dois sentidos da via, na altura do quilômetro 40, o tráfego voltou a fluir pela faixa da subida (sentido capital do Estado).

Da 0h até as 23h59 de quarta-feira, 277 caminhões deram entrada no pátio do porto –o local é utilizado pelos veículos de carga que aguardam a chamada para a descarga dos granéis sólidos vegetais de exportação.

Nesta quinta-feira, até as 8h30, 155 veículos que estavam no bloqueio chegaram ao pátio, segundo dados da Diretoria de Operações da Portos do Paraná.

“Como o pátio tem vagas, devemos absorver esse represamento sem maiores problemas”, disse a Diretoria de Operações, em nota.

Por volta das 9h, cerca de 148 caminhões estavam no local, que tem capacidade para mais de 900 veículos.

Para esta quinta-feira, cerca de 400 veículos já estavam agendados. Entre esses, estão incluídos os reagendamentos de quem estava parado.

Para sexta-feira, 136 já estão agendados até o momento.

(Por Roberto Samora)

