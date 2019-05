Paranaguá se prepara para movimentar maior carga de farelo de soja em exportação

São Paulo, 27 – O Porto de Paranaguá vai movimentar nesta semana a maior carga de grãos para exportação de sua história, ou 90 mil toneladas de farelo de soja, o equivalente à capacidade de mais de 2,5 mil carretas. Em nota, a administração do porto diz que a operação para carregar o navio chinês Lan Hua Hai, que chega hoje à noite, deve durar quatro dias.

“Com 254 metros de comprimento e 43 metros de boca (largura), este é o maior navio graneleiro já recebido no Corredor de Exportação”, disse a empresa Portos do Paraná. Conforme o porto, o farelo brasileiro foi comprado de empresas e cooperativas de produtores como a Cargill, ADM, Coamo, Cocamar, Agrária e Comigo e tem como destino a Holanda.

Em média, os navios que carregam granéis sólidos no Porto de Paranaguá medem entre 199 e 229 metros de comprimento e recebem pouco mais de 60 mil toneladas de carga (soja, milho ou farelo) por escala.

Segundo o chefe da Divisão de Silo dos Portos do Paraná, Gilmar Francener, navios com grande capacidade de carga permitem um ganho operacional. Um navio de 90.000 toneladas substitui a atracação de dois navios menores. “A redução dos tempos operacionais, com redução das manobras de entrada e saída, reflete no preço do frete.”