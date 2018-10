Paranaguá movimenta em setembro 5 milhões de toneladas; soja é destaque

São Paulo, 10 – O Porto de Paranaguá movimentou 5,01 milhões de toneladas em setembro, o maior volume de sua história para o período. Nos nove primeiros meses do ano foram 40,9 milhões de toneladas, 1,4% mais que em igual período de 2017.

“Alcançamos estes números com uma movimentação muito alta de produtos agrícolas, mesmo fora dos períodos mais tradicionais de escoamento da safra”, disse, em nota, o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Lourenço Fregonese. Para 2018, a Appa espera superar a marca histórica de 51 milhões de toneladas de 2017.

A soja puxou o desempenho em setembro, com 1,47 milhão de toneladas exportadas ao longo do mês, mais do que o dobro registrado em setembro do ano passado, quando foram embarcadas 637 mil toneladas. No mês 24 navios atracaram em Paranaguá para carregar o produto. O porto registrou a entrada de 35 mil caminhões carregados de grãos.

Também cresceu a importação de fertilizantes. Em setembro, foram descarregadas 984 mil toneladas de adubo, 46% a mais do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o Porto de Paranaguá registra alta de 3% na movimentação do produto, com 7,03 milhões de toneladas desembarcadas.