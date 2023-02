Paranaguá e Antonina movimentam 4,2 milhões de toneladas em janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 17:00 Compartilhe

Os portos de Paranaguá e Antonina movimentaram em janeiro 4,208 milhões de toneladas entre embarques e desembarques, volume recorde para o mês, informou a Portos do Paraná. O volume é 1% maior que as 4,157 milhões de toneladas movimentadas no mesmo período em 2022. “O aumento registrado entre os granéis foi o que mais contribuiu para a nova alta”, disse em nota o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.





Granéis sólidos representaram quase 60% de tudo o que foi movimentado no mês (com 2,475 milhões de toneladas). Na exportação, o destaque foi o milho, com alta de 189% em janeiro em relação a janeiro do ano passado. Farelos de soja e de milho tiveram alta de 17% e o açúcar avançou 15%. Na importação, trigo (+93%), cevada/malte (+26%), sal (+100%), metanol (+67%) lideraram as altas. Entre os granéis líquidos, o aumento da movimentação nos portos foi de 12% na comparação entre janeiro de 2022 e 2023, com 722,073 mil toneladas.

De carga geral foram 1,011 milhão de toneladas movimentadas, volume 7% menor ante janeiro de 2022. “A queda foi impactada, principalmente, pela redução nos volumes de açúcar em saca e celulose no sentido exportação”, afirmou a autoridade portuária. Os volumes de contêineres ficaram em linha com o ano passado, com movimento de 88.038 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés de comprimento).





