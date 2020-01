Paranaguá confirma movimentação de 53,2 milhões de toneladas em 2019

São Paulo, 7 – A administração dos portos de Paranaguá e Antonina confirmou nesta terça-feira, 7, movimentação de 53,2 milhões de toneladas em 2019, como havia informado, com dados parciais, na manhã de 31 de dezembro. O volume é 0,3% superior ao de 2018. Quase 62,6% da movimentação tinha como destino a exportação, ou 33,3 milhões de toneladas.

O Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá fechou 2019 com recorde na movimentação dos granéis sólidos. Os dez terminais que compõem o complexo exportaram mais de 20,23 milhões de toneladas de soja e milho, em grão e farelo. O volume alcançado supera em quase 2,4% o número de 2018, de 19,76 milhões de toneladas.

A soja em grão foi o principal granel exportado por Paranaguá. Em 2019, apenas pelo corredor de exportação foram movimentadas mais de 10,6 milhões de toneladas do produto, principalmente para a China – que recebeu mais de 89% do produto que saiu do porto paranaense.

O volume de milho exportado pelos três berços do complexo foi de 5,36 milhões de toneladas. Os principais destinos do produto foram Irã (42%), Japão (29,7%) e Coreia do Sul (7,1%). De farelo de soja, foram 4,19 milhões de toneladas exportadas. Os principais destinos do produto foram Holanda (25,69%), França (17,67%) e Coreia do Sul (15,28%).

O Porto de Paranaguá é o terceiro principal exportador de soja em grão do Brasil, atrás de Santos e Rio Grande, e o segundo de milho, depois do Porto de Santos, e o segundo em farelo de soja do País, atrás também de Santos.