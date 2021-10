Paranaenses vencem na estreia na I Copa Icaro em Curitiba (PR) No feminino, catarinense venceu a 11ª serguida

Os paranaenses largaram bem na chave principal da I Copa Instituto Icaro DM Tênis, competição internacional juvenil com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Os dois atletas do Instituto Icaro/DM Tênis e ambos de origem humilde estrearam com vitória na chave principal.

Gustavo de Almeida, cabeça de chave 4 e de apenas 15 anos, passou por Filipe Costa por 6/2 6/4: “Foi boa estreia. No começo estava um pouco com medo, segurando um pouco a mão, mas no meio do jogo e no final me soltei mais,” disse o natural de Guarapuava (PR) que é filho de pai que faz manutenção de quadra e mãe empregada doméstica. Ele destacou a experiência de jogar no clube que treina há anos.

“Experiência incrível jogar em casa. Meu irmão (Jean) estava assistindo. Senti um pouco de pressão, não vinha bem nos últimos torneios, depois de quatro semifinais perdi na primeira rodada duas vezes seguidas, consegui voltar cedo pra cá para me preparar. Aqui jogo em casa, treino todo dia, conheço as condições, estou com o timing da bola, tinha feito semis conheço. Expectativa é ir pra cima vou tentar esse título”, disse Gustavo que encara o argentino Segundo Zapico, que vem de título na semana anterior em Londrina (PR).

Matheus de Lima, de 16 anos, curitibano e de 16 anos, marcou fáceis 6/0 4/6 6/4 sobre Victor Alves. Cabeça de chave 2 na competição, o atleta vem de marcar seu primeiro ponto no ranking profissional da ATP que será computado na próxima segunda-feira, dia 1º.

Ele vem em um ano muito bom onde foi campeão Sul-Americano de 16 anos com o Brasil e disputou o Mundial na Turquia, em setembro. Matheus é filho de torneiro mecânico e mãe que é dona de casa.

O principal favorito também avançou, o goiano Luis Miguel passou por Kauã Cressoni por um duplo 6/3 e enfrenta o argentino Felipe de Dios.

Outro destaque foi o campineiro Enzo Lima, sobrinho de Maurício Lima, levantador do vôlei de quadra bicampeão olímpico com o Brasil em 1992 em Barcelona e 2004 em Atenas. Enzo passou o quali e venceu a primeira rodada superando Murilo Martins por um duplo 6/2.

No feminino, a catarinense Maria Turchetto marcou um duplo 6/2 sobre Gabriela Almeida e enfrenta Isabelle Karam nas oitavas de final. Esta foi a 11ª vitória seguida da tenista que vem de títulos em Blumenau (SC) e Londrina (PR) nas últimas semanas.

Três das principais favoritas foram eliminadas. A pernambucana de 15 anos, Cecília Costa, cabeça de chave 2, foi superada por Nathalia Mossambani por 6/3 3/6 6/0. A brasileira Isabela Mocelin passou pela cabeça de chave 4, a americana Athena Rosas por 6/0 6/4 e enfrenta a brasileira Julia Moraes. Cabeça de chave 3, Nicole Serraglio também foi superada, diante da brasileira Isabela Castro por 6/1 3/6 6/2.

A quinta favorita, a carioca Gabriela Felix, que defendeu o Brasil no Sul-Americano de 16 anos este ano, avançou superando Luisa Silvestre por 0/6 6/4 6/3 e enfrenta Carolina de Oliveira.

A I Copa I Copa Instituto Icaro DM Tênis tem ao todo 350 atletas de 12 até 18 anos de seis países e vai até o próximo sábado, dia 30. O torneio até 18 anos tem pontos no ranking mundial ITF, as categorias 14 e 16 anos têm pontos no ranking sul-americano do Cosat e nos 12 anos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis.







A rodada desta terça-feira tem todos os 16 jogos das oitavas de final, sendo oito no masculino e oito no feminino, além do seguimento nos 14 e 16 anos.

Resultados Torneio ITF 18 anos:



Masculino – 18 Anos

1ª Rodada

(1) Luis Miguel (BRA) 2×0 Kauã Cressoni (BRA) 6/3 6/3

(2) Matheus de Lima (BRA) 2×1 Victor Alves (BRA) 6/0 4/6 6/4

(3) Giovanni Branchetti (ARG) 2×0 Pedro Pinto (BRA) 7/5 6/3

(4) Gustavo de Almeida (BRA) 2×0 Filipe Costa (BRA) 6/2 6/4

Paulo Etchegoin (BRA) 2×1 (5) Matheus Bueres (BRA) 6/2 3/6 6/3

(6) Luis Sandoval (BRA) 2×0 Felipe Iser (BRA) 6/3 6/4

Germano Setti (BRA) 2×0 (7) Henrique de Brito (BRA) 6/2 6/0

(8) Henrique Ushizima (BRA) 2×0 Thomas Kano (BRA) 6/4 6/3

Gabriel Schenekenberg (BRA) 2×0 Kauã dos Santos (BRA) 6/3 6/3

Gabriel Garay (BRA) 2×1 Murilo Burckhardt (BRA) 6/3 3/6 6/3

Enzo Lima (BRA) 2×0 Murilo Martins (BRA) 6/2 6/2

Felipe de Dios (ARG) 2×0 Nicolas Oliveira (BRA) 6/1 6/3

Rafael Sabio (BRA) 2×0 Antonio da Costa (BRA) 6/2 6/2

Segundo Zapico (ARG) 2×0 Leonardo Bastos (BRA) 6/4 6/4

Ryan dos Santos (BRA) 2×0 Gustavo Santos (BRA) 7/5 6/2

Luca Ebenriter (BRA) 2×1 Marcelo Pinto (BRA) 6/4 6/3 7/5

Feminino – 18 anos

1ª Rodada

(1) Maria Turchetto (BRA) 2×0 Gabriela Almeida (BRA) 6/2 6/2

Nathalia Mossambani (BRA) 2×1 (2) Cecilia Costa (BRA) 6/3 3/6 6q0

Isabella Castro (BRA) 2×1 (3) Nicole Serraglio (BRA) 6/13/6 6/2

Isabela Mocelin (BRA) 2×0 (4) Athena Rosas (EUA) 6/0 6/4

(5) Gabriela Felix (BRA) 2×1 Luisa Silvestre (BRA) 0/6 6/4 6/3

(6) Stephany de Lima (BRA) 2×1 Paola Delmonico (BRA) 3/6 6/0 6/0

(8) Aline da Silva (BRA) 2×0 Larissa Vidal (BRA) 6/3 6/0

Isabele Karam (BRA) 2×0 Luiza Caxieta (BRA) 6/4 6/1

Julia Klimovicz (BRA) 2×0 Maria Malvestiti (BRA) 6/0 6/1

Antonia Ferrarini (BRA) 2×1 Lais Martins (BRA) 6/12/6 6/4

Bruna Melato (BRA) 2×0 Valentina Ferrarini (BRA) 6/2 6/2

Carolina De Oliveira (BRA) 2×0 Giovanna Piedemonte (BRA) 6/3 6/1

Julia Moraes (BRA) 2×0 Julia Bortoluzzi (BRA) 6/1 6/1

Tainá Cordeiro (BRA) 2×0 Juliana Sperb (BRA) 6/3 6/2

Bianca Bernardes (BRA) 2×0 Leticia Fonseca (BRA) 7/5 7/5

(7) Valentina Silva (BRA) 2×1 Marina Adati (BRA) 3/6 6/3 7/5

Programação Terça-Feira (26/10):



11:30

Maria Carolina FERREIRA TURCHETTO (BRA) [1] Isabelle TURRA KARAM (BRA)

Julia KLIMOVICZ (BRA) Valentina TORRES DA SILVA (BRA) [7]

Isabella DAHER VAZ CASTRO (BRA) Antonia DE MELO FERRARINI (BRA)

12:30

Bruna MELATO (BRA) Aline Midori DA SILVA (BRA) [8]

Gabriela FELIX DA SILVA (BRA) [5] Carolina LIMA DE OLIVEIRA (BRA)

julia ROCHA DE MACEDO MORAES (BRA) Isabela MOCELIN ROMANICHEN (BRA)

Sthefany RODRIGUES DE LIMA (BRA) [6] Taina TERNES CORDEIRO (BRA)

Bianca Mendonca Bernardes BIA BERNARDES (BRA) Nathalia MOSSAMBANI (BRA)

13h

Luis Felipe MIGUEL (BRA) [1] Felipe DE DIOS (ARG)

Rafael SBEGHEN SABIO (BRA) Henrique Hamamoto USHIZIMA (BRA) [8]

Gustavo Ribeiro DE ALMEIDA (BRA) [4] Segundo GOITY ZAPICO (ARG)

Ryan AUGUSTO DOS SANTOS (BRA) Luis Felipe FERRAZ SANDOVAL CARVALHO (BRA)

Paulo Hugo ETCHECOIN (BRA) Gabriel GARAY (BRA)

Gabriel SCHENEKENBERG (BRA) Giovanni BRANCHETTI (ARG) [3]

14h

Germano DIEHL SETTI (BRA) Enzo LIMA (BRA)

Luca EBENRITER (BRA) M Matheus Amorim DE LIMA (BRA) [2]

Duplas a partir das 18h

Serviço:

Onde: Clube 3 Marias

Endereço: Av. Três Marias, 274

São Braz – Curitiba (PR)

Quando: 25 até 30 de Outubro – Chave Principal – Previsão de Início às 8h

30 de Outubro – Data das finais

E MAIS:

Saiba mais