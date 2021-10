Paranaenses e favoritos estreiam nesta 2ª na I Copa Instituto Icaro em Curitiba Paranaenses de origem humilde estreiam. Nos 14 anos, curitibano faz seu primeiro jogo

A segunda-feira marcará o primeiro dia da chave principal da I Copa Instituto Icaro DM Tênis, competição internacional juvenil com pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. realizada na DM Tênis, no Clube 3 Marias, em São Braz, em Curitiba (PR).

O dia começará às 8h com partidas das categorias 14 e 16 anos com pontos no ranking sul-americano. Não antes das 10h30 virá a última rodada do qualificatório do torneio mundial até 18 anos que acabou adiado em virtude da chuva que caiu pela manhã e no começo da tarde deste domingo.

A chave principal começa às 14h30 com a campeã nas duas últimas semanas em Blumenau (SC) e Londrina (PR), a catarinense Maria Turchetto, abrindo os trabalhos contra Gabriela de Almeida. Turchetto é a cabeça de chave 1 da competição. A carioca Gabriela Felix, que representou a seleção brasileira no Sul-Americano de 16 anos,é a cabeça de chave 5 e medirá forças contra Luisa Silvestre. Não antes das 15h30, a americana Athena Rosas,cabeça de chave 4, pega a brasileira Isabela Mocelin.

Os meninos estreiam não antes das 17h com o principal favorito, o goiano Luis Miguel, medindo forças diante de Kauã Cressoni. No mesmo horário, Gustavo de Almeida, paranaense de Guarapuava e atleta do Instituto Icaro/DM Tênis, de apenas 15 anos. Filho de empregada doméstica e pai que faz manutenção de quadra, ele encara o brasileiro Felipe Costa.

Matheus Bueres, de Campinas (SP), é o cabeça de chave 5 e joga não antes das 18h contra Paulo Etchecoin. Bueres foi vice-campeão em Itajaí (SC) no começo do mês e é filho de Franklin, goleiro bicampeão mundial de Futsal pelo Brasil.

Em torno das 21h, no principal jogo do dia, Matheus de Lima, de 16 anos, encara Victor Alves. Curitibano, Matheus foi campeão Sul-Americano pelo Brasil, representou o país no Mundial até 16 anos na Turquia e na última semana fez seu primeiro ponto no ranking mundial profissional em torneio em Rio do Sul, o primeiro sul-americano nascido em 2005 que irá entrar no ranking da ATP. Ele é filho de torneiro mecânico e sua mãe é dona de casa.

Paranaense de 12 anos estreia na categoria acima

Nos 14 anos, destaque para o curitibano Rafael Gama, número 1 do país na categoria 12 anos, que joga uma categoria acima e encara Sidney Emanuel às 13h. Rafael disputou o Sul-Americano pelo Brasil nesta temporada.

Ao todo serão 85 partidas. O torneio dos 12 anos terá as finais de simples e duplas. A I Copa Instituto Icaro DM Tênis tem ao todo 350 atletas de 12 até 18 anos de seis países.

Onde: Clube 3 Marias

Endereço: Av. Três Marias, 274

São Braz – Curitiba (PR)

Quando: 25 até 30 de Outubro – Chave Principal – Previsão de Início às 8h

30 de Outubro – Data das finais

