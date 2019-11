Paraná vira sobre o lanterna São Bento e segue vivo na luta para subir na Série B

O Paraná até levou um susto do São Bento, mas fez o que se esperava: venceu, de virada, o lanterna da Série B por 2 a 1, na noite desta terça-feira, na Vila Capanema, em Curitiba, e se manteve vivo na briga pelo acesso. Zé Roberto, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, mas Matheus Anjos e Éder Sciola viraram para os donos da casa.

O triunfo na 35.ª rodada deixou os paranaenses na sexta colocação com 54 pontos, a três da zona de acesso. O São Bento, por sua vez, está um passo da Série C. Os paulistas amargam a última colocação com 30 pontos, a oito do primeiro rival fora da degola.

O primeiro tempo foi eletrizante. O primeiro gol, porém, surpreendeu a todos. Aos 12 minutos, Zé Roberto foi derrubado na área por Leandro Almeida. Na cobrança, o Zé Roberto bateu no canto esquerdo. Thiago Rodrigues até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol paulista.

O Paraná, no entanto, não se intimidou e empatou em um chute de Matheus Anjos aos 18 minutos. A bola desviou na defesa e não deu chances a Henal. Dois minutos depois, Matheus Anjos cruzou para Jenison que estava em posição de impedimento, escorar para achar Éder Sciola. Este bateu cruzado, virando o placar para os donos da casa.

O segundo tempo foi mais parado. A primeira boa chance ocorreu só aos 21 minutos. Fábio Bahia cabeceou forte, mas Thiago Rodrigues evitou o empate paulista. A grande chance do Paraná foi aos 28. Bruno Rodrigues, mesmo de frente para o gol, chutou em cima de Henal. O goleiro ainda pegou mais uma de Bruno Rodrigues e outra tentativa de Guilherme Santos.

O Paraná fará confronto direto na briga pelo acesso com o Atlético-GO na próxima sexta-feira, às 21h30, no estádio Olímpico, pela 36.ª rodada. O São Bento, por sua vez, receberá o Brasil de Pelotas no sábado, às 16 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 1 SÃO BENTO

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Fernando Neto, Jhemerson (Luiz Otávio) e Matheus Anjos; João Pedro (Vitinho Mesquita), Bruno Rodrigues e Jenison (Ramon). Técnico: Matheus Costa.

SÃO BENTO – Henal; Marcos Martins, Alisson, Gerson e Guilherme Romão; Doriva (Matheus Guarujá), Fábio Bahia, Juliano (Paulinho) e Rodolfo; Zé Roberto e Raphael Martinho (Caio Rangel). Técnico: Marcelo Cordeiro (interino).

GOLS – Zé Roberto, aos 12 minutos, Matheus Anjos, aos 18, e Éder Sciola, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Thiago Rodrigues (Paraná); Gerson e Alisson (São Bento).

RENDA – R$ 109.867,50.

PÚBLICO – 8.515 pagantes (8.598 total).

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).