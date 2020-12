Paraná vence CRB no Rei Pelé e encerra série de derrotas na Série B

O Paraná colocou um ponto final em sua maior sequência de derrotas na história – oito seguidas – ao derrotar o CRB por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De quebra, deixou a zona de rebaixamento e empurrou o Figueirense para o seu lugar.

Com o resultado, o Paraná chegou aos 32 pontos, na 16.ª colocação, contra 31 do Figueirense. O CRB, por outro lado, conheceu seu sétimo tropeço consecutivo e ficou em 15.º lugar, com 34.

Tentando apagar o desempenho ruim das últimas rodadas, o Paraná tomou a iniciativa do jogo e não demorou para abrir o placar. Logo aos nove minutos, Karl deixou a bola para Higor Meritão. O meia dominou livre de marcação e bateu de canhota para fazer 1 a 0.

O CRB demorou para equilibrar as ações e só foi assustar aos 22 minutos. Em cruzamento de Reginaldo, a bola chegou até Renan, que afastou o perigo, no susto. O jogo seguiu sem muita criatividade. Em vantagem, o Paraná começou a tentar esfriar o jogo.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O Paraná se fechou e atraiu o CRB, que errou muito e pouco produziu. Em uma das poucas chances, Lucão deu um belo passe de calcanhar para Luidy. De frente para o gol, o atacante parou em Renan.

Com o CRB praticamente jogando a toalha, o Paraná apertou o passo e definiu a vitória aos 40 minutos. Jhony Douglas recebeu de frente para o gol e soltou o pé para fazer 2 a 0. O gol selou a vitória do time, que administrou a vantagem para confirmar três pontos, após oito derrotas consecutivas na competição.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Botafogo-SP no domingo, às 18h15, no Rei Pelé. Na segunda-feira, às 17h30, o Paraná recebe o Brasil, no Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 2 PARANÁ

CRB – Douglas Borges; Reginaldo, Gum, Thalisson Kelven e Igor (Hugo); Claudinei, Carlos Jatobá (Diego Torres) e Wesley (Bill); Robinho (Iago), Lucão do Break e Luidy (Hyuri). Técnico: Ramon Menezes.

PARANÁ – Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fábio e Jean; Luan, Karl (Jhony Douglas) e Higor Meritão (Kaio); Thiago Alves (Salazar), Bruno Gomes (Bruno Lopes) e Andrew (Gabriel Pires). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Higor Meritão, aos 9 minutos do primeiro tempo. Jhony Douglas, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ronei Cândido Alves (MG).

CARTÕES AMARELOS – Bill, Claudinei e Robinho (CRB); Bruno Lopes, Gabriel Pires, Karl, Luan e Thiago Alves (Paraná)

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Veja também