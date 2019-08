Paraná tropeça no Vila Nova e segue fora do G4 da Série B

O Paraná perdeu a chance de dormir no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira ao empatar com o Vila Nova, por 1 a 1, no Durival Britto, pela primeira rodada do returno.

Sem ganhar há cinco jogos em casa – quarto empate seguido -, o Paraná tem 29 pontos e está na sexta colocação. Já o Vila Nova chegou à quarta partida sem vitória e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento, subindo para o 16º lugar, com 21 pontos.

Logo aos dois minutos, Guilherme Santos fez boa jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Jenison, que abriu o placar para o Paraná. O Vila Nova acordou depois de sofrer o gol e quase empatou em chute de Robinho. Thiago Rodrigues mandou para escanteio.

Aos 25, não teve jeito. Romário cruzou rasteiro e Gustavo Henrique chegou batendo de primeira no canto do goleiro. E a virada quase veio na sequência. Alan Mineiro chutou forte, mas a bola explodiu na trave. O Vila Nova seguia melhor e Robinho assustou no fim do primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, Jenison recebeu boa bola de João Pedro e só não recolocou o Paraná na frente porque Rafael Santos saiu fechando bem o ângulo. Aos 25, João Pedro cobrou falta e o camisa 9 tricolor cabeceou com muito perigo.

A resposta do Vila Nova veio com Robinho, que passou fácil por Rodolfo e bateu para grande defesa de Thiago Rodrigues. Empurrado pela torcida, o Paraná esboçou uma pressão nos minutos finais. Nos acréscimos, Rodrigo Porto chutou e a bola explodiu em Diego Jussani. O goleiro Rafael Santos já estava batido.

O Paraná volta a campo na quinta-feira, contra o CRB, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Vila Nova recebe o Vitória, na terça-feira, também às 19h15, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 x 1 VILA NOVA

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Jhony Santiago, Itaqui (Caio Monteiro) e Luiz Otávio (Alesson); João Pedro (Rodrigo Porto), Jenison e Bruno Rodrigues. Técnico: Matheus Costa.

VILA NOVA – Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Edinho, Ramon e Alan Mineiro (Capixaba); Benítez (Mailson), Robinho (Magno) e Gustavo Henrique. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Jenison, aos dois, e Gustavo Henrique, aos 25 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS – João Pedro (Paraná); Felipe Rodrigues (Vila Nova).

RENDA – R$ 74.680,00.

PÚBLICO – 5.356 pagantes (6.110 no total).

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).