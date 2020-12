Paraná surpreende, vence o CRB e deixa o Z4

No estádio Rei Pelé, o Paraná surpreendeu o CRB e levou a melhor por 2 a 0. Com o placar, o Tricolor chegou aos 32 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O Galo é o 15º, com 34 pontos.

Na próxima rodada, o Paraná recebe o Brasil de Pelotas, na Vila Capanema. O CRB encara o Botafogo-SP, em Alagoas.

O jogo

Antes mesmo dos 10 minutos o Paraná conseguiu o seu gol. Meritão recebeu na entrada da grande área, olhou o posicionamento do goleiro e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.

Melhor em campo, o Tricolor dominava as ações e não deixava o rival crescer. Perto do intervalo, Bruno Gomes soltou a bomba com veneno e assustou o goleiro do Galo.

Na etapa final a postura do CRB foi diferente e Luidy teve a grande chance. Porém, a finalização foi em cima do goleiro Renan.

Com o Galo mais exposto, o Tricolor usava e abusava dos espaços. No contra-ataque, Kaio recebeu e tocou na saída do goleiro, mas a bola passou perto.

O golpe final veio aos 40 minutos. Jhony Douglas recebeu em frente a grande área e bateu firme. Douglas Borges se esticou todo, mas não evitou o gol, 2 a 0.

