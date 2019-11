Paraná só empata com o Vitória em casa e perde a chance de encostar no G-4

O Paraná bem que tentou, mas não saiu do zero ante o ameaçado Vitória na noite desta sexta-feira, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi o nono empate dos paranaenses em casa, o sétimo pelo placar de 0 a 0.

O clube da casa poderia ter igualado o G-4, mas agora poderá perder a quinta posição. O Paraná chegou aos 51 pontos, dois a menos do que o rival Coritiba que fecha a zona de acesso. O Vitória, por sua vez, ficou no 13º lugar, com 41 pontos, sete a mais do que a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi animado, apesar da falta de gols. A partida começou com chutes de longa distância. Jenilson e Guilherme Santos tentaram para os donos da casa, mas Martín Rodriguez fez boas defesas. Carleto respondeu da mesma forma para o Vitória, mas também sem sucesso.

Thiago Rodrigues ainda fez defesaça aos 45 minutos em chute de primeira de Eron. O Paraná, contudo, perdeu a grande chance do primeiro tempo. Mesmo sem goleiro, Bruno Rodrigues errou o alvo aos 47 minutos.

O segundo tempo caiu de rendimento. O Paraná tentou com Bruno Rodrigues que chutou de longe, mas Martín Rodriguez voltou a trabalhar. Fernando Neto também buscou o gol aos 31 minutos, mas o goleiro do Vitória, novamente, espalmou. O time visitante se fechou, enquanto o Paraná tentou, mas só empatou.

O Paraná voltará a campo na próxima terça-feira, às 21h30, quando receberá o lanterna São Bento no estádio Durival Britto, pela 35ª rodada. No mesmo dia, mas às 19h15, o Vitória fará o duelo nordestino ante o CRB no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 x 0 VITÓRIA

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Vitinho Mesquita (Pimentinha) e Matheus Anjos (João Pedro); Bruno Rodrigues (Judivan) e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

VITÓRIA – Martín Rodríguez; Van, Zé Ivaldo, Ramon e Thiago Carleto; Lucas Cândido, Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eron; Felipe Garcia (Felipe Gedoz) e Anselmo Ramon (Caicedo). Técnico: Geninho.

ÁRBITRO – Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Fernando Neto, Léo Príncipe (Paraná); Lucas Cândido, Léo Gomes, Ramon, Anselmo Ramon (Vitória).

RENDA e PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).