Paraná quebra jejum, vence CSA e segue vivo na briga contra a degola na Série B

Na sua luta desesperada para evitar a queda à Série C da temporada 2021, o Paraná venceu o CSA por 2 a 0, nesta terça-feira, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time quebrou um jejum de quatro jogos sem ganhar e chegou aos 36 pontos, mas segue na zona de rebaixamento.

Mesmo com a derrota, o CSA continua em quarto lugar com 52 pontos, mesma pontuação do Juventude que perdeu por 2 a 1 para o Brasil-RS, em Pelotas. O time alagoano leva vantagem no número de vitórias: 15 a 14.

Determinado acabar com a má fase, o Paraná iniciou o jogo na pressão. E saiu na frente ao sete minutos, numa jogada pelo lado esquerdo da área com Jean Victor. Ele chutou rasteiro, a bola bateu no zagueiro Rodolfo Filemon e voltou. Aí ele não perdoou, batendo cruzado e no alto.

Mas o jogo seguia equilibrado, com o CSA tentava achar a melhor forma de furar o bloqueio defensivo do time da casa. Mas o Paraná ampliou numa cobrança de falta de Renan Bressan, aos 24 minutos. Na frente da área, ele bateu por cobertura, passou a barreira e superou o goleiro Matheus Mendes.

Apesar do esforço, o CSA não criou nenhuma chance real no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, porém, o time alagoano voltou com Gabriel no lugar de Rodolfo Filemon e com determinação de buscar o ataque. Tanto que quase marcou aos três minutos. Após cruzamento vindo do lado direito, a bola quicou no meio da área e sobrou na segunda trave para Rafael Bilu. Ele cabeceou sem ângulo, a bola explodiu na trave e saiu.

Mas o Paraná, de forma inteligente, passou a se defender bem, segurando a bola e tentando impor volume de jogo. O CSA, sem muitas alternativas, insistiu nos cruzamentos aéreos, mas prevaleceu o bom posicionamento dos zagueiros. Assim, só finalizou aos 39 minutos, quando Rone chutou de longe e Renan saltou para espalmar para o lado.

Pela 35.ª rodada, o Paraná já volta a campo diante do Sampaio Corrêa, sexta-feira, às 19h15 no estádio Castelão, em São Luis. O CSA vai receber o Avaí no estádio Rei Pelé, sábado, ás 16h30.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 0 CSA

PARANÁ – Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Jean; Higor Meritão, Karl, Renan Bressan (Kazu) e Thiago Alves (Juninho); Gabriel Pires (Kaio) e Bruno Lopes (Bruno Gomes). Técnico: Márcio Coelho.

CSA – Matheus Mendes; Norberto (Cedric), Rodolfo Filemon (Gabriel), Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson (Rodrigo Andrade); Rodrigo Pimpão (Rone), Paulo Sérgio e Rafael Bilu (Andrigo). Técnico: Mozart.

GOLS – Jean Victor, aos 7, e Renan Bressan, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÃO AMARELO – Rodrigo Andrade (CSA).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).

Veja também