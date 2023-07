Paraná Pesquisas – Macapá: metade da população aprova Governo Lula

O cenário político não vai tão bem para o presidente Lula da Silva em Macapá (AP). O novo levantamento da Paraná Pesquisas indica que, dos eleitores macapaenses, 50,2% aprovam o Governo Lula III e 44% desaprovam; 28% declararam como “péssima” e 7% como “ruim” a administração do petista. Em contrapartida, 14,9% afirmaram ser “ótima”, 24,9% “boa” e por fim, 28% “regular”.

Já para o prefeito de Macapá Antônio Furlan (PODE) a realidade é outra – lidera com folga a aprovação na capital do Amapá. Dos eleitores do município, 81,4% aprovam a administração de Dr. Furlan e somente 14,9% desaprovam.

Se as eleições fossem hoje, o atual prefeito também levaria a melhor: na estimulada – quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor – 66,8% votariam no Dr. Furlan. Na sequência aparecem Josiel com 8,7% e Acácio Favacho com 2,7%. No cenário espontâneo – quando os nomes dos candidatos não são apresentados – 58,5% não sabem em quem vão votar ainda. Neste contexto, Dr. Furlan ficou com 30,5% das intenções de votos.

Para realização da consulta, a Paraná Pesquisas ouviu 711 eleitores do Macapá, através de entrevistas pessoais entre os dias 13 e 16 de julho de 2023. O levantamento atinge grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,7%.

