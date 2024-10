Paraná Pesquisas em SP: Nunes marca 26,8%, Boulos tem 26% e Marçal, 24,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 22:20 Para compartilhar:

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado na noite desta sexta-feira, 4, aponta que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) tem 26,8% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 26% e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), 24,2%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa estimulada.

O levantamento anterior, divulgado na segunda-feira, 1º de outubro, também teve empate triplo entre os três como resultado. Porém, houve variações numéricas desde então. Nunes, que tinha 27%, oscilou 0,2 ponto para baixo. No sentido contrário, Boulos oscilou um ponto para cima em relação aos 25% anteriores. Marçal oscilou positivamente 1,7 ponto, partindo de 22,5%.

No segundo pelotão da pesquisa, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 11,5% (eram 8,9%), seguida do apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 3,5% (tinha 6%), e da economista Marina Helena (Novo), que marcou os mesmos 1,7% de três dias atrás. Os indecisos saíram de 3,5% para 2,5% e os brancos e nulos, que eram 4,6%, agora são 3,5%.

Bebeto Haddad (DC), tem 0,2%, Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO), 0,1% cada. Altino Prazeres (PSTU) não pontuou.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. O grau de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09433/2024.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores, Nunes foi mencionado por 18,7% (eram 19,9%), Boulos por 18,5% (eram 18,4%) e Marçal por 18,1% (eram 17,3%).

Tabata foi citada 5,9% das vezes (antes eram 5,8%), Datena por 1,7% (2,7%) e Marina Helena, 0,8% (1,2%). João Pimenta foi mencionado por 0,1% e outros nomes citados somam 0,6%.

Indecisos oscilaram de 29,5% para 31,6%, enquanto 4% disseram que votariam em ninguém, em branco ou anulariam o voto, ante 4,6% no levantamento anterior.

Segundo turno

O Paraná Pesquisas também testou cenários de segundo turno. Nunes vence Boulos por 50,6% a 35,3%, com 14,1% de indecisos, brancos e nulos. O enfrentamento entre os dois está estável, já que na rodada anterior o prefeito vencia o psolista por 51,5% a 33,6%.

Nunes também ganha de Marçal, neste caso por 53,1% a 28,9% do ex-coach. Indecisos, brancos e nulos são 18,1%. Mais uma vez, o cenário não sofreu alteração significativa. Há três dias, o placar era de 53,9% a 28,5%.

Em um eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL bate o nome do PRTB por 44,6% a 38,2%. São 17,2% de indecisos, brancos e nulos. Na rodada anterior, Boulos também ganhava, mas por 45,1% a 39,1%.

Marçal e Boulos têm alta na rejeição

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Marçal foi citado por 43,2%, ante 39,3% há três dias. Boulos saiu de 30,3% para 34,9%, enquanto Ricardo Nunes oscilou de 9,7% para 9,2%. Cada entrevistado pôde mencionar mais de um candidato.

Datena se manteve com 21,8%, Tabata oscilou de 9,1% para 9,5% e Marina Helena foi de 6,6% para 7,5%.