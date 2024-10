Paraná Pesquisas em SP: Nunes tem 52,8% das intenções de voto e Boulos, 39%

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 9:13 Para compartilhar:

O primeiro levantamento do Paraná Pesquisas após o resultado do primeiro turno em São Paulo (SP) aponta que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 52,8% das intenções de voto contra 39% do adversário Guilherme Boulos (Psol) no segundo turno.

Ainda conforme o levantamento, 4,8% responderam que não votariam em nenhum dos candidatos. Não sabem ou não responderam foram 3,4%.

O instituto ouviu 1200 eleitores entre os dias 07 e 09 de outubro. O grau de confiança é de 95,0% e a margem estimada de erro é de

2,9 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-08049/2024.

Rejeição

De acordo com o Paraná Pesquisas, 48,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Guilherme Boulos de jeito nenhum. Já Ricardo Nunes é rejeitado por 33,1%.