Paraná perde a invencibilidade e deixa São Bernardo líder isolado na Série D

O São Bernardo continua como melhor time paulista do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado, em casa, goleou o Pérolas Negras, por 4 a 0, se isolando na liderança do Grupo A7, beneficiado pela derrota do Paraná, por 2 a 1, que perdeu a sua invencibilidade diante do Cianorte pela nona rodada.

No Estádio 1º de Maio, o São Bernardo jogou bem e goleou com gols de Felipe Diogo, Eduardo Diniz, Adenilson e Hugo Sanches. Ficou com 19 pontos, três na frente do Paraná, com 16, que foi surpreendido no estádio Durival de Brito pelo Cianorte-PR, em duelo estadual. Vitor Ramos e Zé Vitor anotaram para o time vitorioso, enquanto Everton Brito fez o gol de honra do Paraná.





No estádio Luso Brasileiro, no Rio, a Portuguesa fez 1 a 0 em cima do Santo André, ambos fora do G-4, com nove e oito pontos, respectivamente. Na Arena Barueri, o Oeste venceu por 1 a 0 o Nova Iguaçu-RJ. O Oeste subiu para terceiro lugar, com 12, na frente do Cianorte, com 10, em quarto.

No Grupo A6, a Internacional perdeu por 1 a 0, em Limeira, para o Bahia de Feira de Santana (BA). A Ferroviária foi até Pouso Alegre (MG) e empatou sem gols com o time mineiro. O Nova Venécia-ES assumiu a liderança, com 16 pontos, ao bater por 2 a 1 a Caldense, em Poços de Caldas (MG). O Real Noroeste-ES empatou sem gols com o URT-MG.

Dentro do G4, ainda aparece o Pouso Alegre, com 16 pontos, em segundo lugar por ter menor saldo do que o Nova Venécia. O Real Noroeste é terceiro, com 15, seguido pela Inter de Limeira, com 13, em quarto lugar. A Ferroviária segue em quinto, com 12 pontos, um na frente do Bahia de Feira-BA, com 1, em sexto, e ainda na briga por uma vaga.

No Grupo A2, o Moto Club-MA ampliou sua vantagem na liderança, com 21 pontos, ao vencer fora o Fluminense-PI, por 3 a 2. O Pacajus-CE é vice-líder, com 15, mesmo tendo perdido para a Tuna Luso-PA, por 1 a 0.

No Grupo A4, o Santa Cruz-PE segurou o empate sem gols com o CSE, em Alagoas, e se manteve no G-4, com 12 pontos, em terceiro lugar. ASA-AL e Lagarto têm os mesmos 14 pontos, porém, o ASA lidera por ter mais vitórias: 4 a 3. O Lagarto-SE perdeu por 1 a 0 para o Juazeirense-BA, em quarto com 12 pontos, e o ASA joga domingo fora diante do Jacuipense-BA.

Pelo Grupo A5, o Brasiliense-DF manteve a liderança, com 22 pontos, ao vencer em casa por 2 a 0 o Grêmio Anápolis-GO.

Confira os jogos da 9ª rodada:

SÁBADO

Tuna Luso-PA 1 x 0 Pacajus-CE

São Paulo Crystal-PB 1 x 1 América-RN

Globo-RN 3 x 0 Crato-CE

Portuguesa-RJ 1 x 0 Santo André-SP

Juventude-MA 1 x 0 Castanhal-PA

Brasiliense-DF 2 x 0 Grêmio Anápolis-GO

Fluminense-PI 2 x 3 Moto Club-MA

Sergipe-SE 2 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Bahia de Feira-BA

Real Noroeste-ES 0 x 0 URT-MG

Caldense-MG 1 x 2 Nova Venécia-ES

Paraná-PR 1 x 2 Cianorte-PR

São Bernardo-SP 4 x 0 Pérolas Negras-RJ

Porto Velho-RO 0 x 0 São Raimundo-RR

Pouso Alegre-MG 0 x 0 Ferroviária-SP

18h

Náutico-RR 1 x 2 São Raimundo-AM

Juazeirense-BA 1 x 0 Lagarto-SE

Tocantinópolis-TO 0 x 0 4 de Julho-PI

CSE-AL 0 x 0 Santa Cruz-PE

Oeste-SP 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

DOMINGO

12h

Operário-MT x Costa Rica-MS

15h

Aimoré-RS x Azuriz-PR

FC Cascavel-PR x Juventus-SC

Marcílio Dias-SC x Caxias-RS

Próspera-SC x São Luiz-RS

15h30

Iporá-GO x Ceilândia-DF

16h

Amazonas-AM x Rio Branco-AC

Afogados-PE x Sousa-PB

Jacuipense-BA x ASA-AL

17h

Icasa-CE x Retrô-PE

18h

Humaitá-AC x Trem-AP

SEGUNDA-FEIRA

20h

Anápolis-GO x Ação-MT