Paraná inicia plantio de soja e colheita de trigo; planta 28% do milho verão

SÃO PAULO (Reuters) – Os agricultores do Paraná deram início ao plantio de soja 2021/22, com os trabalhos alcançando 1% da área, enquanto as condições climáticas permitiram uma disparada na semeadura do milho verão, informou o Deral nesta terça-feira.

No comparativo semanal, o plantio de milho primeira safra saltou de 3% para 28% da área, com 99% das lavouras em condições boas e 1% em médias, disse o órgão ligado ao governo estadual.

O analista do Deral Edmar Gervásio afirmou que o avanço na semeadura é natural neste momento para todas as culturas de verão por conta de recentes chuvas ocorridas nas regiões produtoras.

“E deve avançar ainda mais na semana que vem esse plantio, tanto no milho quanto na soja”, disse ele.

O Paraná deve elevar a área de plantio de soja e milho na safra de verão 2021/22 em 1% e 13%, respectivamente, informou o Departamento de Economia Rural (Deral) em agosto, em sua primeira projeção para a temporada.

Ainda segundo o departamento, a colheita de milho segunda safra 2020/21 chegou a 96% das áreas, ante 82% na semana anterior.

Apenas 5% das lavouras do cereal da safrinha foram classificadas como boas e 57% estão ruins, configurando forte quebra de safra após problemas como seca e geadas.

A colheita de trigo foi iniciada e atingiu 2% das lavouras, com 56% das áreas em condições boas e 12% ruins. Ainda que em menor intensidade, regiões de trigo também foram afetadas por problemas climáticos entre junho e julho.

(Por Nayara Figueiredo)

