Paraná inicia colheita de trigo em 1% da área, diz Deral; milho vai a quase 80%

SÃO PAULO (Reuters) – Os produtores de trigo iniciaram a colheita no Paraná, com os trabalhos alcançando 1% da área, mostraram dados do Departamento de Economia Rural (Deral) nesta terça-feira, enquanto o milho tem quase 80% das lavouras de segunda safra colhidas.

No mesmo período do ano anterior, quando seca e geadas atingiram o Estado após um atraso no plantio da segunda safra, a colheita de trigo ainda não tinha começado.

As avaliações de qualidade do cereal de inverno permaneceram estáveis no comparativo semanal, com 87% das áreas em condições boas e apenas 2% ruins. Um ano antes, estes percentuais eram de respectivos 61% e 12%.

Segundo o Deral, as áreas de trigo que estão sendo colhidas ficam no norte do Paraná, onde as recentes chuvas que atingem o Estado não foram muito volumosas e permitiram a continuidade dos trabalhos.

Para o milho, a colheita avançou 10 pontos percentuais na semana e alcançou 79% das lavouras, contra 39% no mesmo período da temporada passada.

De acordo com o departamento, as áreas de milho em condições boas caíram de 66% para 64% na semana, enquanto as avaliadas como médias foram de 26% para 28%.

No ano passado, somente 5% das lavouras do cereal estavam em situação boa e 57% eram consideradas ruins.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)