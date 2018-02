Paraná empata nos acréscimos, elimina URT e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Um gol aos cinco minutos do primeiro tempo e outro aos 46 da etapa complementar. Foi neste cenário sofrido que o Paraná conquistou a vaga na segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira. O time buscou um empate por 1 a 1 com o URT, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), em jogo válido pela primeira fase, e evitou a eliminação precoce, já que o regulamento prevê a classificação do visitante em caso de igualdade no placar.

Na próxima etapa do torneio nacional, os paranistas vão enfrentar o Sampaio Corrêa, que se classificou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Independente-PA. A data do confronto, que também será em jogo único, ainda não foi divulgada.

O URT entrou em campo com muita vontade e não precisou de muito tempo para balançar as redes. Com apenas cinco minutos de jogo, a bola sobrou para Ewerton Maradona após um corte da defesa e ele soltou uma bomba para acertar o ângulo do goleiro Thiago Rodrigues.

O Paraná mostrou abatimento e viu o time mineiro chegar mais algumas vezes com perigo. As oportunidades paranistas surgiram apenas nos minutos finais do primeiro tempo, com uma pressão que não foi o suficiente para conseguir o empate.

No segundo tempo, o time de Curitiba foi para cima e criou boas oportunidades, mas também deu espaços e sofreu na defesa. Por fim, a classificação veio aos 46 minutos, quando Alemão acertou um belo chute de fora da área e deixo tudo igual.