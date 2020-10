Paraná empata com o Sampaio Corrêa e chega ao 6º jogo sem vitória na Série B

Não foi desta vez que o Paraná voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time paranaense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no Estádio Durival Britto, em Curitiba, no encerramento da 16ª rodada da competição.

Foi o sexto jogo seguido do Paraná sem vitória na Série B – quatro empates e duas derrotas. O time paranaense, que já chegou a figurar no G-4 da tabela, é o sexto colocado, com 24 pontos. Três pontos a menos que a Ponte Preta, quarta colocada.

Já o Sampaio Corrêa, embora não tenha conseguido emplacar a quinta vitória consecutiva, chegou ao sétimo jogo seguido sem derrota. Os maranhenses aparecem na 11ª posição com 21 pontos.

Os primeiros 45 minutos foram de bastante equilíbrio. Ainda assim, mesmo fora de casa o time maranhense esteve mais próximo de inaugurar o placar. Num dos lances, aos 18 minutos, Marcinho cobrou falta e Daniel Felipe finalizou em cima do goleiro Marcos, que defendeu em dois tempos. Na sequência, a bola sobrou na pequena área e Joécio, de cabeça, acertou o travessão.

Antes do intervalo, o Paraná também teve chance de abrir o placar. Aos 37 minutos, Salazar subiu mais alto que a marcação e cabeceou com perigo, assustando o goleiro Gustavo.

No segundo tempo, o Paraná continuou contando com boas defesas do goleiro Marcos. Aos 12 minutos, Marlon cruzou bola do lado esquerdo, a defesa não afastou e Caio Dantas finalizou em cima do goleiro, quase abrindo o placar para o Sampaio Corrêa.

Após alguns momentos de pressão, o Paraná conseguiu segurar mais a bola no campo ofensivo e também assustar o time maranhense. Aos 35, Jhony Douglas cruzou para Bressan, que finalizou e assustou o goleiro Gustavo.

Já no final, aos 42, o time paranaense ainda tentou última investida com Jean, que cobrou falta com categoria, mas que acabou saindo pela linha de fundo.

O Paraná volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o líder Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O Sampaio Corrêa, no mesmo dia e horário receberá o Confiança, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

PARANÁ – Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício (Hurtado) e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão (Thiago Alves), Bruno Xavier (Guilherme Biteco) e Renan Bressan; Bruno Gomes (Léo Castro) e Andrey. Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA – Gustavo (João Gabriel); Luís Gustavo (Joazi), Joécio, Daniel Felipe e Marlon; Eloir, André Luiz e Marcinho (Ferreira); Caio Dantas, Gustavo Ramos (Robson) e Roney (Jackson). Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS – Hurtado, Higor Meritão e Andrey (Paraná); Gustavo, Luiz Gustavo e Robson (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

