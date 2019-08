Paraná empata com Atlético-GO, completa 6 jogos sem vencer e deixa campo vaiado

O Paraná completou seu sexto jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Atlético-GO, nesta terça-feira à noite, no estádio Durival de Britto, na cidade de Curitiba, pela 17ª rodada. Ao final do jogo, os paranaenses desceram para os vestiários diante dos protestos da torcida aos gritos de “vergonha”.

O Paraná tem 24 pontos e ocupa o meio da tabela. A sua última vitória aconteceu no dia 23 de julho, pela 11ª rodada, quando bateu o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis (SC). O time goiano se manteve por enquanto em terceiro lugar, agora com 29 pontos, atrás de Coritiba (32) e Bragantino (34).

O primeiro tempo no Durival de Britto foi bastante fraco tecnicamente, mesmo porque os dois times priorizaram a marcação. O visitante assustou aos 26 minutos com um chute de Jorginho, enquanto o Paraná só teve uma chance com Eder Sciola, que chutou para fora o cruzamento que veio do lado esquerdo.

No segundo tempo a movimentação melhorou. O Paraná tentou marcar o gol na pressão inicial. Quase fez o gol aos três minutos, num toque de letra de Bruno Rodrigues, mas defendido pelo goleiro Maurício Kozlinski, que caiu no chão parar encaixar a bola.

Aos 16 minutos, foi a vez de Fernando Neto chutar de fora da área e exigir outra boa defesa do goleiro atleticano. Tímido no ataque, o Atlético só teve uma chance real aos 34 minutos, quando Jorginho ficou com uma sobra dentro da área, ajeitou e bateu para fora.

Os dois times voltam a campo no fim de semana pela 18ª rodada. O Paraná vai receber o Criciúma, sábado às 11 horas, enquanto o Atlético-Go volta a atuar em Goiânia, desta vez diante do Brasil de Pelotas (RS) na sexta-feira, às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 x 0 ATLÉTICO-GO

Paraná – Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Sueliton), Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Fernando Neto (Rodrigo Porto) e Alesson (Rafael Furtado); João Pedro e Bruno Rodrigues. Técnico: Matheus Costa.

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho; Matheusinho (André Luis), Mike (Jairinho) e Rodrigo Rodrigues (Pedro Raul). Técnico: Wagner Lopes.

CARTÕES AMARELOS – Mike e Gilvan (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA – R$ 23.195,00.

PÚBLICO – 1.493 pagantes (2.256 no total).

LOCAL – Estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR).