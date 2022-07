Paraná eleva projeção para safra de trigo; plantio chega à reta final no RS







Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de trigo do Paraná deve alcançar um recorde de 3,9 milhões de toneladas nesta temporada, estimou o Departamento de Economia Rural (Deral) nesta quinta-feira, com um ajuste positivo em relação aos 3,86 milhões vistos no mês anterior.

A elevação na expectativa do importante Estado produtor do cereal de inverno ocorreu porque o Deral estimava um potencial inicial em torno de 1,16 milhão de hectares para a área de plantio, e agora a projeção é de 1,17 milhão, disse o analista do departamento Carlos Hugo Godinho.

Paraná e Rio Grande do Sul devem responder por quase 8 milhões de toneladas do total estimado para o Brasil de 9 milhões de toneladas, também um recorde histórico, segundo a estatal Conab.

“Se for confirmada, pode ser recorde”, disse Godinho, sobre a estimativa do Deral.

“Estamos com uma área levemente maior agora… do que era no mês anterior”, afirmou o especialista.

Apesar do incremento de área na variação mensal, o número ainda ficou 4% abaixo do total de 1,23 milhão de hectares cultivado no ano passado, com lavouras perdendo algum espaço para o milho segunda safra.

Para a produtividade, no entanto, o Deral espera um avanço de 26,6% comparado ao ciclo anterior, quando parte do trigo foi afetada por adversidades climáticas.

Caso a previsão se confirme, a produção do cereal terá um crescimento de 22% em relação à última temporada.

Os produtores do Paraná já encerraram o plantio de trigo e contam com cerca de 91% das lavouras em condições boas, conforme levantamento do Deral divulgado nesta semana.

Godinho alertou, porém, que uma seca está se prolongando, especialmente no norte do Estado, o que dificulta o crescimento e desenvolvimento das plantas nesta região.

No Rio Grande do Sul, a semeadura alcançou 93% das áreas até esta quinta-feira, avanço de 3 pontos percentuais, mas segue com atraso em relação ao mesmo período do ano passado, quando o plantio já estava encerrado, segundo dados da Emater-RS.

De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural ligada ao governo do Estado, a média histórica para o plantio de trigo nesta época do ano é de 98%.

Após diversos períodos de chuvas que postergaram a semeadura do cereal em julho, a Emater disse em relatório que os últimos sete dias foram de poucas precipitações e temperaturas amenas, o que permitiu o avanço dos trabalhos e o início da fase de floração em 1% das lavouras gaúchas.

Com base em informações da Secretaria de Agricultura do Estado, a Emater ressaltou ainda que a previsão para a próxima semana é de frio e retorno das chuvas para o Rio Grande do Sul, com possibilidade de temporais isolados.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)