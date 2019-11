Paraná e Botafogo-SP se despedem da Série B com empate movimentado

Já sem chances de acesso, Paraná e Botafogo-SP encerraram a participação na Série B do Campeonato Brasileiro com um jogo movimentado e de seis gols. As equipes se enfrentaram no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela última rodada, e ficaram no empate por 3 a 3.

Com o resultado, o time da casa chega aos 56 pontos, na sexta colocação, enquanto o Botafogo é o nono com 50. Os dois ainda podem perder posições já que outros jogos ainda completam a rodada final.

O jogo começou com um gol contra em falha bizarra. Aos nove minutos, Guilherme

Santos invadiu a área e cruzou fraco, mas o zagueiro Luiz Otávio, do Botafogo, tentou cortar e acabou jogando para dentro do próprio gol.

A resposta paulista não demorou. Quatro minutos mais tarde, após cobrança de escanteio, a defesa do Paraná não conseguiu cortar e a bola sobrou para Didi completar para as redes. Também em jogada de bola parada, o Paraná voltou a ficar à frente aos 40 minutos. Fernando Neto cobrou escanteio e Jenison completou de cabeça para o gol.

Ainda na primeira etapa, deu tempo de Murilo Henrique voltar a empatar a partida, aos 47 minutos. O atacante botafoguense dominou na entrada da área, ajeitou o corpo e mandou no ângulo. Um golaço.

Na segunda etapa, os gols continuaram saindo. Aos 32 minutos, Diego Gonçalves arrancou pela esquerda e bateu firme da entrada da área para voltar a colocar o Botafogo na frente. Foi o primeiro lance do atacante que tinha acabado de entrar no lugar de Henan.

Para fechar o placar, aos 43, Éder Sciola cruzou da direita e Bruno Rodrigues completou de cabeça para deixar tudo igual novamente e dar números finais ao empate por 3 a 3.

No Botafogo, o técnico Hemerson Maria se despediu dos jogadores. Ele pode acertar com a Chapecoense para comandar uma enorme reformulação no elenco para a temporada 2020, quando inclusive, vai disputar a Série B.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 3 X 3 BOTAFOGO-SP

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Eduardo Bauermann e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Marylson), Fernando Neto (Léo Príncipe), Alesson (Warley) e Matheus Anjos; Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Vinícius Freitas; Pablo, Marlon Freitas e Nadson (Higor Meritão); Bruno José, Murilo Henrique (Bruno Moraes) e Henan (Diego Gonçalves). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Luiz Otávio (contra), aos 9, Didi, aos 13, Jenison, aos 40, e Murilo Henrique, aos 47 minutos do primeiro tempo. Diego Gonçalves, aos 32, e Bruno Rodrigues, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Zandrick Gondim Alves Júnior (RN).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Otávio (Paraná); Lucas Mendes e Pablo (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 13.175,00.

PÚBLICO – 896 pagantes (1.047 total).

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).