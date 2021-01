Paraná e Botafogo-SP empatam e se complicam na briga contra o descenso na Série B

Paraná e Botafogo-SP empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 32ª rodada, e se complicaram na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Ronald abriu o marcador para os paulistas no primeiro tempo e Karl deixou tudo igual para os mandantes na etapa final.

O resultado deixou o Paraná no 18.º lugar com 33 pontos, a dois do primeiro rival fora da zona de rebaixamento. Vice-lanterna, o Botafogo soma 27 pontos e está praticamente rebaixado.

Os dois times fizeram um movimentado primeiro tempo. Andrey teve a primeira chance após passar por três jogadores, mas Igor, goleiro do Botafogo, fez boa defesa. Na sequência, Renan, goleiro do Paraná, evitou o gol paulista após chute cruzado de Michel Douglas.

Aos 34 minutos, Matheus Anjos deixou dois para trás e tocou para Ronald que bateu no ângulo e abriu o marcador para os paulistas. O Paraná quase empatou aos 36 minutos em chute rasteiro de Karl. Aos 41, Bressan bateu cruzado e Igor fez outra boa defesa para evitar o empate paranaense.

O segundo tempo foi totalmente diferente, pois os times pouco criaram. Aos 31 minutos, Dodô aproveitou falha da defesa do Paraná e tocou para Bady que bateu firme, mas Renan fez boa defesa. A equipe da casa respondeu dois minutos depois. Gabriel Pires teve a bola do jogo, ficou de frente para o gol, mas Igor fez grande defesa e garantiu a vitória paulista. Aos 38 minutos, o Paraná empatou com Karl que, na pequena área e pós chute à queima roupa e rebote do goleiro, empurrou para as redes e deu números finais ao jogo.

Na 33.ª rodada, o Paraná visitará o Náutico na sexta-feira, às 19h15, no estádio dos Aflitos. No sábado, às 16h30, o Botafogo-SP receberá a Chapecoense no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 1 BOTAFOGO-SP

PARANÁ – Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Hurtado (Jean Vitor); Karl, Higor Meritão (Thiago Alves), Renan Bressan e Guilherme Biteco (Gabriel Pires); Bruno Gomes (Bruno Lopes) e Andrey (Andrew). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOTAFOGO-SP – Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Victor Bolt (Elicarlos), Ferreira (Jonata Machado), Matheus Anjos (Bady) e Jeferson; Michel Douglas (Dodô) e Ronald (Martineli). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS – Ronald, aos 34 minutos do primeiro tempo. Karl, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves Junior (RN).

CARTÕES AMARELOS Hurtado, Guilherme Biteco, Karl, Paulo Henrique, Rafael Lima (Paraná); Raniele, Wallison Maia, Michel Douglas, Ronald (Botafogo-SP).

RENDA e PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).

