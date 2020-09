Paraná derrota CRB e assume a liderança provisória da Série B do Brasileiro

O Paraná assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao derrotar o CRB por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, no Estádio Durival Britto, pela abertura da décima rodada. Os gols foram marcados por Fabrício e Higor Meritão.

Com o resultado, o Paraná foi para 20 pontos, três a mais do que a Ponte Preta, que acabou caindo para a segunda posição. O CRB, por outro lado, conheceu seu terceiro tropeço consecutivo e ficou em décimo, com 13.

Com o retorno de Renan Bressan, o Paraná entrou no jogo buscando a reabilitação após a derrota sofrida para o América Mineiro. O time da casa criou as principais oportunidades do primeiro tempo e por muito pouco não abriu o placar aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Salazar pegou meio de cabeça, meio de ombro, e jogou rente à trave de Victor Souza.

Cauteloso, o CRB esperou o Paraná para tentar encaixar uma jogada de contra-ataque, mas era o time mandante quem se aproximava do gol. Aos 39 minutos, Marcelo passou por Reginaldo e chutou caprichosamente no travessão. No lance seguinte, o placar foi inaugurado. Jean cobrou escanteio, Fabrício pegou o rebote e acertou um bonito chute de primeira.

O Paraná ainda chegou novamente com Fabrício. Em cobrança de falta, o zagueiro viu Victor Souza fazer a defesa. Pelo lado do CRB, Léo Gamalho, principal esperança de gol da equipe, foi muito bem marcado e não teve oportunidade de concluir a gol ou impedir a derrota parcial.

No segundo tempo, o clube tricolor foi com tudo para cima e ampliou no minuto inicial. Reginaldo Júnior foi sair jogando e deu a bola para Renan Bressan. O meia rolou para Bruno Gomes, que dividiu com Victor Souza. A bola sobrou para Higor Meritão, que chutou no travessão. A bola quicou dentro do gol.

O time mandante se viu confortável com o resultado e começou a dar espaço para o CRB jogar. O time alagoano avançou sua marcação e arriscou com Felipe Menezes. O meia recebeu belo passe de Léo Gamalho e mandou para fora. Depois foi a vez de Diego Torres tentar, à queima-roupa, mas parar no goleiro Alisson.

A tentativa do CRB foi alçar bola na área para Léo Gamalho disputar com a defesa paranista. O time alagoano teve mais volume de jogo nesta reta final, mas não conseguiu superar a boa marcação do rival, que assumiu a liderança provisória. Na última tentativa, o atacante ajeitou de cabeça para Magno Cruz, que testou firme nas mãos de Alisson.

Na próxima rodada, o CRB visita o Botafogo, no dia 25, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No dia seguinte, às 18h30, o Paraná pega o Brasil, no Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 0 CRB

PARANÁ – Alisson; Palo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Gabriel Pires (Juninho), Higor Meritão e Renan Bressan (Karl); Bruno Gomes (Léo Castro) e Marcelo. Técnico: Allan Aal.

CRB – Victor Souza; Reginaldo Lopes, Reginaldo Júnior, Gum e Igor Carius; Claudinei, Moacir (Felipe Menezes) e Diego Torres; Luidy (Magno Cruz), Léo Gamalho e Bill (Iago). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Fabrício, aos 40 minutos do primeiro tempo. Higor Meritão, ao 1 minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Schwengber da Silva (RS)

CARTÕES AMARELOS – Jhony Douglas (Paraná); Gum, Iago Dias, Igor Carius, Léo Gamalho e Reginaldo Júnior (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

Veja também