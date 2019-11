Paraná derrota América-MG no Independência e sobe para 5º na Série B

Em confronto direto na luta pelo acesso, o Paraná derrotou o América Mineiro por 2 a 0, em partida realizada nesta terça-feira, no Independência, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Paraná para a quinta colocação, com 50 pontos, a três do Coritiba, o primeiro clube dentro do G4. O América, por outro lado, acabou ficando em sexto, com 49, perdendo grande oportunidade de encostar nos líderes.

O zero no placar não explicou o que foi o primeiro tempo do América. O time mineiro martelou o Paraná, que ficou recuado, ameaçando apenas em jogadas de Guilherme Santos, pelo lado esquerdo. A primeira chance de perigo veio com Willian Maranhão. Ele recebeu de Júnior Viçosa e mandou por cima do gol de Thiago Rodrigues.

O goleiro começou a brilhar, na sequência, ao defender arremates do próprio Willian Maranhão e de Júnior Viçosa. Na tentativa de Juninho, então, tirou em cima da linha para salvar o América. No chute de fora da área de Geovane, pegou mais uma. Por fim, Leandro Silva jogou nas redes pelo lado de fora.

O América continuou pressionando no segundo tempo. Com o Paraná jogando de forma defensiva, o time mineiro foi com tudo para ao ataque. Aos 13 minutos, João Paulo cobrou escanteio na cabeça de Lucas Kal. O zagueiro mandou caprichosamente na trave.

O Paraná, no entanto, foi se encontrando na partida. Aos 30 minutos, Bruno Rodrigues deixou com Guilherme Santos. O lateral mandou para trás e Fernando Neto chegou batendo para colocar o time visitante na frente do marcador. O América respondeu em cobrança de falta de João Paulo. Passou perto do gol.

O time mineiro se atirou ao ataque e deu o contragolpe ao Paraná. Aos 39 minutos, Bruno Rodrigues acionou Vitinho em velocidade. O atacante cruzou para Jenison, que só teve o trabalho de empurrar às redes. No fim, o América tentou um abafa, mas não conseguiu evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Paraná enfrentará o Vitória na sexta-feira, às 19h15, no estádio Durival Britto, em Curitiba. No mesmo dia, às 20h30, o América visitará o Londrina no estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 2 PARANÁ

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão (Vitão), Diego Ferreira (Rafael Bilú) e Geovane (França); Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Léo Príncipe), Leandro Almeida, Fabrício e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, João Pedro (Eduardo Bauermann) e Matheus Anjos (Vitinho Mesquita); Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Fernando Neto, aos 30, e Jenison, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC)

CARTÕES AMARELOS – Leandro Silva (América); Guilherme Santos (Paraná)

RENDA – R$ 12.903,00.

PÚBLICO – 3.229 torcedores.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).