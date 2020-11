Paraná demite técnico Allan Aal e diretor de futebol Alex Brasil

A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na última sexta-feira, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, resultou em demissões no Paraná Clube.

Na noite deste domingo, a direção anunciou as saídas do diretor de futebol Alex Brasil e do técnico Allan Aal. De acordo com a nota oficial, “a decisão foi tomada em comum acordo com os profissionais”.

Ex-técnico de Foz do Iguaçu-PR, Rio Branco-PR, Portuguesa-SP e Nacional-SP, Allan Aal tem 41 anos e foi anunciado como treinador do Paraná no início de janeiro depois de a diretoria não renovar com Matheus Costa. Ao todo, foram 12 vitórias, dez empates e 14 derrotas.

Já Alex Brasil assumiu o cargo de diretor de futebol em agosto do ano passado depois da saída de André Mazzuco e foi um dos responsáveis pela montagem do atual elenco.

O Paraná faz uma noa campanha na Série B. Terminou o primeiro turno em sexto lugar, com 28 pontos, três a menos que o quarto colocado Juventude. O time, porém, ainda pode perder uma posição nesta segunda-feira se a Ponte Preta, com 27 pontos, no mínimo empatar com o Figueirense, em Campinas.

