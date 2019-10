Paraná bate Brasil de Pelotas com gol no início e acirra briga pela G4 da Série B

O Paraná segue firme na briga por uma das vagas no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe curitibana recebeu o Brasil de Pelotas no estádio Durival Britto, pela 29.ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol marcado antes do primeiro minuto.

Com o resultado, o Paraná chegou aos 44 pontos, na briga pelo acesso. O Brasil, com 37 pontos, está no meio da tabela, distante tanto da zona do rebaixamento e também da briga pelo acesso à primeira divisão.

O jogo mal começou e o Paraná já saiu na frente. No primeiro lance, Jhemerson cruzou da direita e Judivan se antecipou à defesa adversária para completar de cabeça. A bola entrou no gol com apenas 45 segundos de jogo.

E o time da casa só não ampliou ainda no primeiro tempo porque o goleiro Carlos Eduardo salvou o Brasil de Pelotas. Na melhor oportunidade antes do intervalo, Alesson dominou de frente para o gol, mas Carlos Eduardo saiu bem e defendeu com o pé.

Com pouca criatividade no ataque, o Brasil não conseguia responder e só finalizou na direção do gol pela primeira vez aos 17 minutos da etapa final, quando Alisson defendeu o chute de Diogo Oliveira.

Ditando o ritmo do jogo, o time da casa soube administrar a vantagem sem grandes sustos, mas também não conseguiu criar jogadas agudas para ampliar o placar. Assim, o jogo terminou com a vitória por diferença mínima para o time da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela 30.ª rodada da Série B. No sábado, o Paraná receberá o Figueirense em mais uma partida no Durival Britto. No domingo, o Brasil vai enfrentar o Sport no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS

PARANÁ – Alisson; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos (Juninho); Luiz Otávio, Fernando Neto, Alesson e Jhemerson (Marquinhos); Bruno Rodrigues e Judivan (Rafael Furtado). Técnico: Matheus Costa.

BRASIL DE PELOTAS – Carlos Eduardo; Ednei, Bruno Aguiar, Heverton e Willian Formiga; Leandro Leite (Pereira), Washington, Murilo Rangel (Cristian) e Diogo Oliveira; Rodrigo Alves e Guilherme Queiroz (Juba). Técnico: Bolívar.

GOL – Judivan, aos 45 segundos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS – Alesson, Jhemerson e Rafael Furtado (Paraná); Edinei, Bruno Aguiar, Heverton, Diogo Oliveira e Rodrigo Alves (Brasil de Pelotas).

RENDA – R$ 51.115,00.

PÚBLICO – 3.229 pagantes (3.506 total).

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).