Paraná abre dois de diferença, mas cede o empate ao Confiança na Série B

Buscando retornar à Série A, do qual está afastado desde 2018, o Paraná estreou empatando, por 2 a 2, com o Confiança, que estava há 28 anos afastada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os gols paranaenses do duelo, disputado na noite desta sexta-feira, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), foram marcados pelo meia Renan Bressan, aos 46 minutos do primeiro tempo, e o atacante Gustavo Mosquito, aos 19 da etapa final. Depois, Danilo Pires, aos 28, descontou, enquanto Iago, aos 50, assegurou a igualdade para os sergipanos.

Até o momento, houve apenas uma outra partida. Um pouco mais cedo, Cuiabá e Brasil de Pelotas não saíram do empate sem gols, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Dessa forma, os quatro clubes que já foram a campo somam um ponto.

O restante da rodada acontece até domingo, quando, às 11h, o Oeste recebe a Chapecoense, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No sábado, o destaque fica para o Cruzeiro, que, pela primeira vez na história, entra em campo pela Série B. O adversário será o Botafogo-SP, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

PRIMEIRO TEMPO – Atuando dentro de casa, o Confiança começou ligeiramente superior e quase abriu o marcador logo no começo do confronto. Aos cinco minutos, Everton recebeu de Reis e exigiu importante defesa de Alisson.

O Paraná respondeu na sequência, com duas chances. Primeiro, aos nove, Renan Bressan mandou dentro da área, mas Raphael Alemão não conseguiu fazer o desvio. Já aos 13, Gustavo Mosquito parou em defesa de Rafael Santos.

Pouco depois, aos 17, foi a vez de os donos da casa chegarem. Ari Moura bateu escanteio na segunda trave, e Reis tocou de cabeça, com perigo. Em novo corner, aos 24, Nirley desviou cobrança de Reis.

Depois de um começo intenso, o duelo perdeu intensidade. Entretanto, aos 45, os visitantes conseguiram abrir o placar. Jhony roubou a bola de Everton Santos e acionou Renan Bressan. O meia pegou da entrada da área e jogou no cantinho, em bela finalização.

ETAPA FINAL – O princípio da segunda metade da partida não foi tão agitada quanto a primeira, apesar de, logo aos dois minutos, Mikael aproveitar finalização torta de Everton Santos e bater em gol. Alisson conseguiu fazer a defesa.

O Paraná demorou a responder. Mas quando o fez, ampliou – e com estilo. Gustavo Mosquito cortou para o meio e bateu, de fora da área, marcando um lindo gol. Aliás, foi o primeiro do atacante em 12 jogos com a camisa tricolor.

O Confiança descontou aos 27 minutos, quando Ítalo acionou Danilo Pires. O meio-campista tentou colocado, mas o desvio em Thales foi crucial para que a bola entrasse. Na reta final, os donos da casa tentaram um abafa – e conseguiram o empate. Após bela trama, Iago marcou um golaço e deixou tudo igual.

O Confiança volta a campo na terça-feira, 11, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, diante do Botafogo-SP, pela segunda rodada. O Paraná, por outro lado, recebe o Avaí, um pouco depois, às 20h30, na Vila Capanema, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 2 X 2 PARANÁ

CONFIANÇA – Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva (Dudu); Amaral (Ítalo), Danilo Pires (Rafael Vila) e Everton (Jeferson Lima); Reis, Ari Moura (Iago) e Mikael. Técnico: Matheus Costa.

PARANÁ – Alisson; Toninho, Fabrício, Thales e Jean Victor; Gabriel Pires (Wandson), Jhony Douglas, Carlos Dias (Kaio) e Renan Bressan (Michel); Bruno Gomes (Raphael Alemão) e Gustavo Mosquito (Thiago Alves). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Renan Bressan, aos 46 minutos do primeiro tempo; Gustavo Mosquito, aos 19, Danilo Pires, aos 27, e Iago, aos 50, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Mancini, Danilo Pires, Amaral e Reis (Confiança); Jean Victor, Bruno Gomes, Fabrício e Toninho (Paraná).

LOCAL – Arena Batistão, em Aracaju (SE).

