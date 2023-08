Paramore cancela shows nos EUA devido a infecção pulmonar de Hayley William

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 11:52 Compartilhe

Paramore cancelou nesta quinta-feira, 10, os últimos shows da turnê This is Why. O anúncio foi feito em decorrência de uma infecção pulmonar da vocalista.

Hayley Williams escreveu um comunicado nas redes sociais da banda informando que as apresentações nos Estados Unidos, em Portland, nesta quinta-feira,10, e em Salt Lake City, no domingo, 13, não iriam acontecer.

O grupo já havia adiado shows no final de julho. “Depois que minha infecção pulmonar nos forçou a adiar quatro shows, eu estava esperando que uma semana de folga das apresentações e uma rotina rigorosa de medicamentos permitiria que meu corpo se curasse o suficiente para terminar essa turnê com força”.

“Tenho feito tudo o que posso para combater essa infecção para não termos que decepcionar ninguém com mais notícias de adiamentos e cancelamentos. Depois de lutar nos últimos shows e consultar meu médico, estamos percebendo infelizmente que passou do ponto de querer seguir em frente para fazer um bom show para todos vocês”, lamentou.

A nota informou que os fãs serão reembolsados e a vocalista concluiu: “Fisicamente, eu não consigo continuar. Sei que essa não é uma ótima notícia para ninguém. Muito obrigado pelo seu apoio contínuo

