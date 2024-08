Paralimpíadas 2024: Julio Cesar conquista primeira medalha de ouro do atletismo e com quebra de recorde mundial

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 7:26 Para compartilhar:

No segundo dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o Brasil conquistou mais um ouro, e justamente no esporte que mais traz medalhas para o País historicamente: o atletismo. E responsável por trazer a medalha é Julio Cesar, que se manteve na liderança durante praticamente toda a prova e foi campeão dos 5000m da classe T11.

Além da medalha dourada, Julio ainda bateu o recorde mundial, somando incríveis 14min48s85. O Brasil também conseguiu uma dobradinha no pódio, já que Yeltsin Jacques ficou com o bronze.

Natural de Diadema, em São Paulo, Julio Cesar Agripino foi diagnosticado com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos sete anos. Ele era atleta convencional do atletismo e migrou para a equipe paralímpica por meio dos treinadores do Centro Olímpico. Desde então, ele disputa na classe T11, categoria dos atletas com deficiência visual.

Na lista de conquistas do brasileiro, estão também o ouro nos 1.500m e prata nos 5.000m no Mundial de Kobe 2024. Além do ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023.