Paralimpíadas 2024: Claudiney Batista bate recorde e garante medalha de ouro no atletismo

Na manhã desta segunda-feira, 2, Claudiney Batista conquistou o tricampeonato no arremesso de disco – F56 nas Paralimpíadas 2024. O brasileiro, que também é dono do recorde mundial da prova, garantiu a medalha de ouro, além da quebra do recorde paralímpico.

O brasileiro foi o primeiro a realizar lançamentos na final do arremesso de disco e não deu chance aos rivais. Claudiney alcançou marcas que lhe dariam a medalha de ouro em todos as suas tentativas. No quinto lançamento, o paulista atingiu a marca de 46.86, o novo recorde da modalidade nas Paralimpíadas.

Três vezes campeão mundial, o atleta de 45 anos é um dos grandes nomes da história do arremesso de disco – F56. Além das conquistas em campeonatos mundiais, Claudiney subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos do Rio e de Tóquio, além da medalha de prata no lançamento de dardo F47/58 nos Jogos de Londres 2012.

Completam o pódio o indiano Yogesh Kathuniya com a medalha de prata e o grego Konstantinos Tzounis, medalhista de bronze. O atletismo é a modalidade que mais deu medalhas ao Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Mais finais da modalidade serão realizadas ao longo do dia de hoje (2).