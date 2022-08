Paraguaia é presa com cocaína no Aeroporto de Foz do Iguaçu

Agência Brasil 13/08/2022 - 16:00 Compartilhe

Uma mulher de nacionalidade paraguaia foi presa em flagrante pela Polícia Federal (PF), na manhã deste sábado (13), no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, tentando embarcar para Madri com 3,320 quilos de cocaína.

A droga foi localizada pelos policiais federais, durante uma fiscalização de rotina. A cocaína estava escondida no forro de uma mochila despachada pela passageira. O voo ainda faria uma escala em Paris, capital francesa.

A paraguaia foi conduzida para a Delegacia Regional da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu. Segundo a PF, ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.