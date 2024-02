Paraguai vence Venezuela (2-0), conquista Pré-Olímpico e garante vaga em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 23:52 Para compartilhar:

O Paraguai se classificou neste domingo (11) para os Jogos de Paris-2024 ao derrotar a anfitriã Venezuela por 2 a 0 no último dia do Pré-Olímpico Sul-Americano de futebol e, além disso, se sagrou campeão deste torneio Sub-23.

O meia Diego Gómez de pênalti (48′) e o atacante Marcelo Pérez (75′) marcaram os gols da seleção do técnico Carlos Jara Saguier, que há duas décadas comandava a seleção paraguaia que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas-2004.

Companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, Gómez terminou com cinco gols neste Pré-Olímpico, dividindo a artilharia com o argentino Thiago Almada e o uruguaio Luciano Rodríguez.

O Paraguai liderou o quadrangular final com sete pontos, seguido pela Argentina, que chegou a cinco ao vencer o Brasil por 1 a 0 mais cedo.

Assim, paraguaios e argentinos ficaram com as duas vagas olímpicas que estavam em disputa. O eliminado Brasil, vencedor do ouro no Rio-2016 e em Tóquio-2020, fechou com três pontos e a Venezuela com um.

“Sí se puede!” (“Sim, podemos!” em tradução livre), gritavam as arquibancadas do estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na esperança de ver a Venezuela no futebol olímpico pela segunda vez na história, após sua participação em Moscou-1980.

O jogo parecia começar da melhor maneira possível para os donos da casa, quando Vivas cabeceou para a rede após o goleiro Ángel González defender uma falta cobrada por Jovanny Bolívar.

O VAR, porém, abafou a comemoração devido a uma posição de impedimento.

O Paraguai mostrou mais uma vez a solidez evidenciada ao longo do torneio para dominar a partida.

Iván Leguizamón teve duas excelentes oportunidades pela ‘Albirroja’ no primeiro tempo, com dois chutes fortes aos 27 e 45.

O início do segundo tempo foi radicalmente diferente para a Venezuela, com um toque de mão na bola de Renné Rivas na área. Gómez não hesitou e converteu o pênalti

O Paraguai, em vantagem, começou a emendar uma série de contra-ataques avassaladores contra uma Venezuela que tentava reagir.

O goleiro Rodríguez evitou que o placar fosse mais elástico. Ele defendeu outro chute de Leguizamón aos 56 minutos e uma cabeçada de Pérez aos 61 minutos. Mas o cerco continuou.

O que não conseguiu contornar foi um erro de comunicação com o zagueiro Andrés Ferro, que cabeceou por cima dele e deixou o gol livre para Pérez. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

