Paraguai vence Bolívia de virada (3-1) na estreia na Copa América

A seleção paraguaia estreou com vitória na Copa América ao vencer a Bolívia (3 a 1) nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Goiânia, em uma partida polêmica.

Os bolivianos abriram o placar com um pênalti convertido por Saavedra aos 10 minutos, embora nos acréscimos do primeiro tempo, a ‘Verde’ tenha ficado com 10 jogadores devido à expulsão de Cuéllar e o Paraguai aproveitou sua superioridade numérica para virar o placar.

Romero Gamarra, com um belo chute de fora da área, empatou no início do segundo tempo (62) e três minutos depois, Ángel Romero aproveitou um rebote do goleiro Cordano para colocar os paraguaios na frenter.

Já na reta final (80), o próprio Ángel Romero aproveitou um erro da defesa boliviana para marcar em um contra-ataque rápido decretando a vitória de 3 a 1.

Com a vitória, o Paraguai assumiu a liderança do grupo A com três pontos, enquanto a Bolívia é a lanterna com zero, ao lado do Uruguai, que ainda não estreou.

Argentina e Chile, que empataram mais cedo (1-1) têm um ponto cada.

