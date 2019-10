Paraguai vence as Ilhas Salomão, estreante em mundiais, por 7X0

Um arquipélago situado no Oceano Pacífico com 523 mil habitantes. Realmente, não dá para esperar que as Ilhas Salomão produzam uma grande safra de bons jogadores sub-17. O pequeno país já fez muito em se classificar para o Mundial da FIFA e luta apenas para marcar um único gol antes de ser eliminado após os três primeiros jogos. Pelo menos, tentaram angariar a simpatia dos brasileiros, atuando com um uniforme bem conhecido: camisa amarela com numeração em verde e calção azul, nos mesmos tons da seleção brasileira.

O Paraguai precisou de pouco tempo para fazer o primeiro gol. Bastou a bola sair e logo, o meia Noguera apareceu frente a frente ao goleiro Malam. Com muita categoria, ele deu um “tapa” na bola, colocando-a na “bochecha” da rede: 1 a 0.

O jogo seria realmente muito fácil. O goleiro paraguaio González sequer tocou na bola durante todo o 1o tempo. Mas, a objetividade não era o forte dos sul-americanos e outro gol só foi sair aos 42 minutos do 1o tempo, quando uma sucessão de erros na saída de bola das Ilhas Salomão – incluindo o capitão Kofana -, fez com que o Paraguai recuperasse a posse. Presentado cruzou rasteiro e Segovia chutou seco. O goleiro tentou defender com as pernas, mas a bola passou por baixo: 2 a 0.

No 2o tempo, o panorama continuou o mesmo. Aos 19 minutos, depois de construir toda a jogada, o reserva López deu um passe para Torres ajeitar e tocar na saída do goleiro Malam: 3 a 0. Aos 22, num cruzamento para a área, o goleiro Malam falhou. Largou a bola nos pés de Presentado. O atacante paraguaio aproveitou e empurrou para as redes: 4 a 0.

Aos 32, numa troca rápida de passes, o lateral Barrios apareceu na área das Ilhas Salomão para finalizar firme, no alto: 5 a 0. O Paraguai igualava a goleada que a Itália aplicou neste mesmo adversário na primeira rodada do Grupo F, mas ainda queria ir além.

Aos 44 minutos, de cabeça, o reserva Duarte mandou a bola para o fundo das redes: 6 a 0. E aos 45, disparando pela ponta e finalizando com precisão, Torres alcançou o sétimo gol. Perguntado sobre qual o principal problema das Ilhas Salomão neste jogo, o goleiro Malam foi sincero: “Defesa. Nossa defesa”.

Com quatro pontos e sete gols de saldo, o Paraguai praticamente encaminha sua classificação às Oitavas-de-Final neste Grupo F. Na última rodada, os sul-americanos jogam contra a Itália, domingo, às 20 horas, no Bezerrão; enquanto as Ilhas Salomão vão pegar o México, no mesmo horário, ainda atrás do primeiro gol neste Mundial.

Ficha técnica:

Quinta-feira, 31 de outubro de 2019

PARAGUAI 7 x 0 ILHAS SALOMÃO

Competição: Mundial Sub-17 (Primeira Fase – Grupo F)

Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)

Juiz: Victor Gomes (África do Sul)

Público: 571

Paraguai: González, Ocampos, Melgarejo, Ortíz e Barrios; Viera, Noguera (López), Segovia e Torres; Acosta (Peralta) e Presentado (Duarte). T: Gustavo Morinigo.

Ilhas Salomão: Malam, Fakasori (Suri), Kofana, Alick e Sale; Tongaka, Kwaimamani (Kanahanimae), Geseni (Mani) e Leai; Ropa e Limoki. T: Stanley Waita.