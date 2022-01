Paraguai: Tiroteio em festival deixa dois mortos e cinco feridos; alvo seria traficante procurado no Brasil

No domingo (30), um tiroteio em um festival de música causou duas mortes e deixou outras cinco pessoas feridas. O caso ocorreu no evento Ja’umina Fest em San Bernardino, no Paraguai. Segundo a polícia local, o alvo seria o traficante José Luis Bogado, que responde por 34 processos no Brasil. As informações são do O Globo.

A promotora Alicia Sapriza informou que Luis foi atingido e levado em estado grave para o Sanatório Migone, em Assunção, onde permanece internado.

Mesmo assim, a sua prisão foi decretada e ele será extraditado para o Brasil assim que receber alta.

Ainda de acordo com a promotora, Luis Bogado é natural de Assunção, no Paraguai, e estava com o seu documento falso brasileiro quando deu entrada no hospital.

Ele responde por 34 processos no Brasil e possui um mandado de prisão internacional em aberto por tráfico de drogas, desde 2014.

Vítimas

Uma das vítimas fatais foi Cristina Vita Aranda, ex-mulher do jogador de futebol paraguaio Iván Torres. Ela foi atingida por um tiro na cabeça e chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu e morreu.

A segunda vítima fatal foi Marcos Inácio Rojas Mora. Ele foi encontrado morto no anfiteatro José Assunção Flores, próximo do local em que houve os disparos.

A emissora paraguaia ABC informou que os outros feridos foram levados para alguns hospitais e os estados de saúde são estáveis. As vítimas são: José Ruiz, de 38 anos; Xoana Danila Barrientos, de 29; Sadi Bonzi, 23; Marcelo Montegia Díaz, 40; a identidade da quinta vítima ainda não foi divulgada.

Segurança no evento

Testemunhas relataram que o esquema de segurança do evento não era forte.

“Para entrar no show pediram o cartão de vacinação. Minha amiga não trouxe, mas mesmo assim entrou. Não revistaram a nossa bolsa. Não verificaram nada”, disse uma testemunha, que preferiu não se identificar.

A Polícia Nacional do Paraguai lamentou as mortes e informou que abriu uma investigação, em conjunto com o Ministério Público, para identificar os autores e a motivação dos disparos.

