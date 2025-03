Paraguai retira candidatura da OEA

ASSUNÇÃO, 6 MAR (ANSA) – O presidente do Paraguai, Santiago Peña, retirou nesta quinta-feira (6) a candidatura de seu chanceler, Rubén Ramírez Lezcano, ao cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

“Decidi retirar a candidatura do ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, um diplomata de longa trajetória e de merecido prestígio não apenas regional, mas mundial”, afirmou Peña em comunicado.

A decisão do chefe de Estado paraguaio decorre da falta de apoio de países da região, que “modificaram o acordo inicial”.

Na última terça (4), Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, Equador e República Dominicana anunciaram que irão apoiar a candidatura do chanceler do Suriname, Albert Ramdin, ao cargo, que também tem apoio da Comunidade do Caribe (Caricom).

Lezcano, candidato de direita, recebeu apoio dos Estados Unidos e do Panamá. (ANSA).