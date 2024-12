Paraguai: presidente Santiago Peña discute com Macron acordo entre UE e Mercosul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 19:15 Para compartilhar:

O presidente paraguaio, Santiago Peña, realizou uma importante reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, durante a qual os dois líderes discutiram o recente acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Também foi discutida a possibilidade de novos investimentos do setor privado no Paraguai, com o fortalecimento de áreas estratégicas que impulsionarão o desenvolvimento de ambos os países, disse a presidência do Paraguai na rede social X nesta segunda-feira, 9.

“Essas ações serão a ponte para um futuro de maior prosperidade e cooperação entre o Paraguai e a França”, afirma a postagem.