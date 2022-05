Paraguai: Integrante de facção é capturado após fugir de penitenciária vestido de mulher

No domingo (29), César Ortiz Sosa de 36 anos, que integra o clã Rutela, conseguiu fugir da Penitenciária Nacional de Tacumbú, localizada no Paraguai, ao se vestir com roupas femininas e usar uma peruca. Na sequência, ele foi capturado. As informações são do portal Midia Max.

O clã Rutela é uma organização criminosa paraguaia. César cumpre pena por roubo e assalto.





As autoridades locais investigam se houve facilitação na sua fuga, já que César saiu pela porta da frente da penitenciária.

Os agentes que eram responsáveis pela entrada principal da penitenciária foram afastados, segundo o jornal MS em Foco.

O Departamento de Investigações Criminais da Polícia Nacional do Paraguai informou que quatro pessoas foram presas por serem suspeitas de ajudarem na fuga de César. Dentre os supostos envolvidos há um policial. Dois carros e quatro celulares também foram apreendidos.