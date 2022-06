Paraguai: Enfermeira encontra filho morto ao chegar em hospital para trabalhar

A enfermeira Beatriz Torres encontrou na sexta-feira (17) o corpo de Nelson Alex Figueiredo Torres, seu filho de 20 anos, no necrotério do Hospital Regional Pedro Juan Caballero, localizado no Paraguai, no momento em que chegou para trabalhar. Ele morreu depois de sofrer um acidente de trânsito. O caso aconteceu próximo da fronteira do país com Ponta Porã (MS). A imprensa paraguaia não deixou claro a nacionalidade dos dois. As informações são do UOL.

Beatriz encontrou o corpo do filho, que não havia sido identificado até então, quando foi realizar os procedimentos necessários para liberar para o sepultamento as outras pessoas. Ela passou mal e precisou ser socorrida pelos médicos.





A enfermeira relatou que o filho saiu de moto para ir ver a namorada e não retornou para a casa. Como ele supostamente estaria com a moça, ela não se preocupou.

Segundo testemunhas, Alex foi atropelado e o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Agora, a polícia local tenta identificar o autor do acidente. Para isso, os agentes estão procurando por câmeras de segurança da região.

Nelson chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.