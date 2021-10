Paraguai e Argentina ficam no empate pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Paraguai e Argentina ficaram no empate por 0 a 0 nesta quinta-feira, em Assunção, em partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Com este resultado no estádio Defensores del Chaco, os argentinos seguem na segunda posição na tabela, agora com 19 pontos, oito a menos que o líder invicto Brasil. Já os paraguaios estão em sexto, com 12 unidades.

No domingo, em partida pela quinta rodada, que não foi disputada em março por conta da pandemia de covid-19, a Argentina receberá o Uruguai e o Paraguai visitará o Chile.

Os quatro primeiros colocados nas eliminatórias garantem vaga para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra a seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

— Ficha técnica da partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022:

Paraguai – Argentina 0 – 0

Local: estádio Defensores del Chaco (Assunção, Paraguai)

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Cartões amarelos:

Paraguai: Villasanti (21), Alonso (65)

Equipes:

Paraguai: Anthony Silva – Robert Rojas, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Omar Alderete, Santiago Arzamendia Duarte (Richard Sánchez 74), Mathias Villasanti (Fabián Balbuena 89) – Jorge Morel (Angel Lucena 63), Miguel Almiron, Arnaldo Sanabria (Carlos González 74), Angel Romero (Juan Escobar 89). T: Berizzo.

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuna (Nicolás Tagliafico 57) – Ángel Di María (Guido Rodriguez 67), Rodrigo De Paul (Alejandro Gomez 67), Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (Nicolás González 76) – Lionel Messi (cap), Joaquin Correa (Julián Álvarez 76). T: Lionel Scaloni.







hro/cl/lca

Saiba mais