Paraguai derrota Chile e garante vaga nas quartas da Copa América

O Paraguai garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa América nesta quinta-feira ao superar o Chile por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Samudio e Almirón, de pênalti, anotaram os gols da partida, válida pela quarta rodada do Grupo A.

A equipe paraguaia chegou aos seis pontos e subiu para o segundo lugar da chave, atrás apenas da Argentina, com sete pontos. Já o Chile, em noite pouco inspirada, caiu para o terceiro posto, com cinco pontos. A seleção chilena “disputa” com o Uruguai o quarto lugar, que será o adversário da seleção brasileira nas quartas de final.

Com a vaga garantida na próxima fase, o técnico Martín Lasarte promoveu mudanças na seleção chilena nesta quinta. Ele deu chances para Mena, Alarcón e Pinares entre os titulares. E o time passou a atuar de forma mais defensiva, ao longo de todo o primeiro tempo. O Chile praticamente só assistiu ao Paraguai jogar na etapa inicial.

Precisando da vitória para se classificar, o time paraguaio partiu para o ataque. Aos 15, na primeira boa chance do jogo, Espínola cruzou na área, mas a bola foi em direção ao gol e deu trabalho para Bravo fazer a defesa. Aos 33, o placar foi alterado. Após cobrança de escanteio na área, Samudio subiu na segunda trave e acertou bela cabeçada no ângulo.

Diante de um Chile hesitante e quase sem ataque, o Paraguai esteve perto de ampliar antes do intervalo. Aos 40, Almirón levantou na área, Bravo se atrapalhou na saída aérea e González, praticamente sozinho, cabeceou para fora, desperdiçando chance preciosa.

O segundo tempo começou com o Chile tentando mostrar postura mais ofensiva. Mas a iniciativa durou pouco. O Paraguai seguia melhor, com presença maior no ataque. Aos 10, Medel fez falta em González dentro da área. E, na cobrança do pênalti, Almirón mandou no canto direito de Bravo e ampliou a vantagem dos paraguaios.

A boa vantagem obrigou o Chile a sair para o jogo, abrindo brechas em sua defesa. A partida ficou mais aberta e o Paraguai desperdiçou oportunidades de vencer com mais tranquilidade. Sem mostrar eficiência no ataque, o time paraguaio precisou se segurar na defesa nos minutos finais. Mas conteve os pontuais lampejos do ataque chileno para confirmar o triunfo.

Na última rodada do Grupo A, o Paraguai vai encarar o Uruguai na segunda-feira, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Chile vai descansar na rodada porque já cumpriu sua tabela nesta fase classificatória.

FICHA TÉCNICA:

CHILE 0 x 2 PARAGUAI

CHILE – Bravo; Isla, Medel (Roco), Sierralta, Mena; Alarcón (Meneses), Vidal, Charles Aránguiz; Pinares (Galdames), Brereton e Vargas. Técnico: Martín Lasarte.

PARAGUAI – Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Héctor Martínez; Arzamendia (Alderete), Villasanti, Ángel Lucena (Gastón Giménez), Almirón (Bareiro), Carlos González (Óscar Romero); Samudio. Técnico: Eduardo Berizzo.

GOLS – Samudio, aos 33 minutos do primeiro tempo. Almirón (pênalti), aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Brereton, Bravo, Medel, Martínez.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (Colômbia).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Veja também