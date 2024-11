Paraguai derrota Argentina nas Eliminatórias e Messi avança sobre Daronco com o dedo em riste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 23:03 Para compartilhar:

O Paraguai venceu a Argentina, nesta quinta-feira, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, por 2 a 1, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. O jogo foi marcado pela bronca de Messi sobre o árbitro brasileiro Anderson Daronco.

Com o resultado, a Argentina segue com 22 pontos na liderança das Eliminatórias, enquanto o Paraguai subiu para 16 pontos e aumentou muito suas chances de classificação.

Na briga por uma vaga na Copa do Mundo, o Paraguai, empurrado pela torcida, começou corajoso e encarando os campeões mundiais. Com isso, o início de partida foi marcado pela presença das equipes em seus campos de ataque.

A diferença é a melhor qualidade técnica do time argentino. Enzo Fernández fez lindo lançamento para Lautaro Martinez e o atacante bateu cruzado para marcar o primeiro gol. O árbitro Anderson Daronco esperou o lance ser checado e validado pelo VAR, aos 13 minutos de jogo, para confirmar a abertura do placar.

A desvantagem no placar não intimidou os paraguaios, que se mantiveram no ataque. O zagueiro Gustavo Gómez acertou o travessão, aos 18. No minuto seguinte, o artilheiro acertou linda bicicleta para vencer o goleiro Emiliano Martínez e empatar a partida.

O primeiro tempo também foi marcado pela marcação implacável de Alderete sobre Messi. O paraguaio levou um cartão amarelo aos 32 minutos por falta no camisa 10 argentino e poderia ter sido expulso aos 37 por nova infração.

Apesar da intensidade das equipes em busca de uma vantagem no placar, a falta de pontaria e de melhor organização no ataque impediram que outros gols saíssem na primeira etapa.

Antes de ir para o vestiário, Messi, com dedo em riste, foi cobrar uma atitude mais enérgica de Daronco, ao reclamar das oito faltas paraguaias nos primeiros 45 minutos. Os argentinos só cometeram duas.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa veio a virada do Paraguai e o gol foi exatamente de Alderete, de cabeça. O jogador que os argentinos queriam a expulsão no primeiro tempo.

O clima do Defensores del Chaco, que já estava animado, ficou esfuziante, a ponto da torcida gritar ‘olé’ aos 15 minutos. A seleção da casa, confiante, seguiu agressiva, mas quase levou o empate em um contra-ataque, que De Paul desperdiçou.

A disputa fica acirrada e jogadas ríspidas ocorrem de lado a lado. A Argentina pressiona em busca do empate, principalmente em jogadas com início de bola parada, mas sem sucesso.

EQUADOR VENCE COM GOLS DE ‘BRASILEIROS’

Em Guayaquil, a Bolívia voltou a escancarar sua fragilidade quando joga longe de La Paz e perdeu para o Equador por 4 a 0. Pelo volume da seleção da casa, o resultado poderia ser ainda mais amplo.

Para facilitar o trabalho dos equatorianos, José Sagredo foi expulso aos 22 minutos e deixou a Bolívia com dez jogadores em campo. Enner Valencia, jogador do Internacional, abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 25 minutos.

Dois minutos depois, Plata, atacante do Flamengo, ampliou a vantagem equatoriana, ao completar, com categoria, um belo passe de Valência.

No segundo tempo, aos três minutos, em nova jogada de Valência e Plata, o flamenguista completou com forte chute: 3 a 0. Com facilidade, o quarto gol saiu aos 15 minutos, com Minda, em finalização colocada.