Paraguai alivia quarentena e restrições contra a covid-19

O governo do presidente Mario Abdo Benítez anunciou neste fim de semana o fim da quarentena sanitária formal no Paraguai e um alívio das restrições adotadas para prevenir a expansão da covid-19.

“Desde a segunda-feira entrará em vigor um modo seguro de viver que não é outra coisa que aprender a conviver com a covid-19, sempre que o fizermos sem medo, mas com muito respeito”, disse o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, a jornalistas.

Ele sustentou que as quatro fases da quarentena sanitária, aplicadas até agora “tiveram um impacto positivo”, com maior ou menor intensidade.

O último boletim oficial reportou 43.452 casos acumulados desde o aparecimento do primeiro em 7 de março passado, cifras que posicionam o Paraguai como um dos países menos afetados pela pandemia na região. O número de mortos chegou a 913.

Mazzoleni disse que o Paraguai “se encontra no platô da pandemia” e previu que a partir deste mês os casos começarão a decair.

O governo deu luz verde a eventos sociais, embora com estritos protocolos e limites de assistentes: não poderão superar as 30 pessoas em uma etapa experimental de 15 dias e haverá limitações no consumo de bebidas alcoólicas.

A partir de novembro serão liberados eventos com até cem participantes e a partir de 9 de dezembro poderão se estender até 150 pessoas, em ambos os casos segundo se realizarem em espaços abertos ou fechados. “A partir desta data será permitido dançar e consumir bebidas”, explicou.

Além disso, por enquanto as autoridades sanitárias recomendaram reuniões familiares limitadas a 12 pessoas.

O diretor da Vigilância em Saúde, Guillermo Sequera, explicou que a nova estratégia aponta à adaptação da cidadania às medidas sanitárias básicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a lavagem frequente das mãos.

“Serão mantidas também as medidas para as atividades profissionais, como o trabalho coletivo e em grupos por turnos”, destacou.

Em 13 de novembro será feita uma avaliação para estabelecer novas medidas em função da situação de expansão ou recuo do vírus.

