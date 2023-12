‘Paradeiro’ das joias desaparecidas de MC Daniel e MC Ryan é descoberto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/12/2023 - 21:31 Para compartilhar:

MC Daniel e MC Ryan SP viraram assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, após revelarem que haviam perdido joias de ouro e diamantes. O mesmo aconteceu com MC Dricka, que contou ter perdido um jogo de correntes.

No entanto, tudo não passou de uma estratégia de divulgação da série “Berlim”, da Netflix. A produção, que estreia no streaming nesta sexta-feira, 29, é um spin-off da série “La Casa de Papel” e mostra a vida do ladrão Berlim antes dos acontecimentos da série principal.

“O BERLIM CHEGOU NO BRASIL… de navio? Será?”, escreveu a conta do streaming no Instagram, ao lado de fotos do protagonista da série segurando as joias dos artistas. A legenda ironiza o fato de que MC Ryan estava no “Ney em alto mar“, cruzeiro de Neymar, quando foi, supostamente, furtado.

Nos comentários, os cantores entraram na brincadeira e prometeram “se vingar” do personagem: “Vou achar você, Berlim. Não vai ficar assim, não.”

Veja:

