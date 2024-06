Parada LGBTQIA+ de 2024 inova com verde e amarelo no dress code; fotos

Darlan Alvarengai Darlan Alvarenga - https://istoe.com.br/author/darlan/ 02/06/2024 - 13:39 Para compartilhar:

A 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo incentivou o uso do verde e amarelo neste ano. A organização do evento definiu para o evento um dress code com as cores da bandeira do Brasil, além dos tradicionais tons do arco-íris.

A expectativa dos organizadores é de receber mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Ao todo serão 16 trios elétricos e diversas atrações, como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Banda UÓ, Sandra de Sá, Tiago Abravanel, entre outros artistas.

Na maior parada LGBT+ do mundo 🇧🇷🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/HKVflXJwfS — Manuella Mirella (@manumirella_) June 2, 2024

Veja abaixo imagens da Parada LGBTQIA+: