Parada do Orgulho LGBTQIA+ reúne milhares em Roma após polêmica

ROMA, 10 JUN (ANSA) – Milhares de pessoas participam neste sábado (10) da Parada do Orgulho Gay de Roma, na capital da Itália, para celebrar a comunidade LGBTQIA+.

O ato ocorre após o governador da região do Lazio, Francesco Rocca, retirar seu patrocínio e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, desafiar a administração de Meloni e transcrever as certidões de nascimento de dois filhos gerados no exterior por casais homoafetivos.

“A partir de hoje começa a resistência de nossa comunidade contra esta direita, este governo e Meloni. O que aconteceu com o patrocínio da região do Lazio é mais uma prova de como essa direita é homofóbica e canalha. É uma vergonha. E tudo isso na pele dos cidadãos do Lazio e da nossa comunidade”, disse Mario Colamarino, porta-voz da Roma Pride.

Uma faixa na frente da passeata dizia “Queeresistenza” (resistência queer), enquanto a marcha com 35 carros alegóricos partia da Piazza della Repubblica, no centro da cidade.

A mobilização é liderada pelo próprio Gualtieri e conta com a presença da ex-ministra Maria Elena Boschi, do partido centrista Itália Viva (IV), a ex-ministra das Relações Exteriores e Comissária Europeia Emma Bonino, além de diversos membros de partidos da oposição ao governo, incluindo do Partido Democrático (PD), do Movimento 5 Estrelas (M5S).

“Estou muito feliz porque é a primeira vez que participamos com bandeiras, nunca o fizemos por equidade porque é uma manifestação de todos. Mas acreditamos que nesta circunstância é importante dar apoio visível porque a comunidade LGBT está sob ataque”, disse a senadora do M5S, Alessandra Maiorino. (ANSA).

